¿Qué partidos de Copa Libertadores se juegan HOY martes 28 de abril?

La emoción de la CONMEBOL Copa Libertadores vuelve a escena este martes 28 de abril con el inicio de una nueva jornada de la fase de grupos. La competencia más importante del continente entra en un momento clave y todos los equipos saben que sumar puntos puede ser determinante pensando en la clasificación a los octavos de final.

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La Jornada 3 promete partidos más que interesantes, con cruces que comienzan a perfilar a los grandes candidatos a quedarse con el título en esta temporada 2026. Además, varios gigantes del continente tendrán compromisos exigentes fuera de casa y buscarán dar un golpe sobre la mesa.

A medida que avancen las jornadas, comenzará a quedar más claro qué equipos tienen realmente el potencial para pelear por la gloria continental. La tercera fecha suele marcar tendencias y varios clubes podrían empezar a despegarse en la tabla de posiciones.

A continuación, te dejamos todos los partidos y horarios de este martes 28 de abril en la Copa Libertadores 2026 para que estés atento y no te pierdas ninguno de ellos.

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Partidos de HOY martes 28 de abril en la Copa Libertadores 2026 (hora de México)

16:00 | Lanús vs Liga de Quito

16:00 | Libertad vs Independiente del Valle

18:00 | Universidad Central FC vs Rosario Central

18:30 | Cruzeiro vs Boca Juniors

20:00 | Deportes Tolima vs Coquimbo Unido

20:00 | Sporting Cristal vs Junior FC

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