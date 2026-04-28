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¿Qué partidos de Copa Libertadores se juegan HOY martes 28 de abril?

Todos los encuentros del certamen internacional sudamericano que se disputarán durante el día de hoy.

Partidos de Copa Libertadores 28 de abril.
Partidos de Copa Libertadores 28 de abril.

La emoción de la CONMEBOL Copa Libertadores vuelve a escena este martes 28 de abril con el inicio de una nueva jornada de la fase de grupos. La competencia más importante del continente entra en un momento clave y todos los equipos saben que sumar puntos puede ser determinante pensando en la clasificación a los octavos de final.

La Jornada 3 promete partidos más que interesantes, con cruces que comienzan a perfilar a los grandes candidatos a quedarse con el título en esta temporada 2026. Además, varios gigantes del continente tendrán compromisos exigentes fuera de casa y buscarán dar un golpe sobre la mesa.

A medida que avancen las jornadas, comenzará a quedar más claro qué equipos tienen realmente el potencial para pelear por la gloria continental. La tercera fecha suele marcar tendencias y varios clubes podrían empezar a despegarse en la tabla de posiciones.

A continuación, te dejamos todos los partidos y horarios de este martes 28 de abril en la Copa Libertadores 2026 para que estés atento y no te pierdas ninguno de ellos.

Partidos de HOY martes 28 de abril en la Copa Libertadores 2026 (hora de México)

  • 16:00 | Lanús vs Liga de Quito
  • 16:00 | Libertad vs Independiente del Valle
  • 18:00 | Universidad Central FC vs Rosario Central
  • 18:30 | Cruzeiro vs Boca Juniors
  • 20:00 | Deportes Tolima vs Coquimbo Unido
  • 20:00 | Sporting Cristal vs Junior FC
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En sintesis

  • La Copa Libertadores 2026 inicia su tercera jornada este martes 28 de abril.
  • Boca Juniors enfrenta a Cruzeiro en México a las 18:30 horas.
  • Se disputarán seis partidos de fase de grupos entre las 16:00 y 20:00 horas.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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