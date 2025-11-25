Portugal se clasificó de manera directa al Mundial 2026 en lo que fue la última Fecha FIFA del año. El conjunto luso goleó 9-1 a Armenia para ganarse su boleto a la cita máxima y el próximo viernes 5 de diciembre conocerá a sus rivales de la Fase de Grupos en el sorteo.

Antes de golear a Armenia, Portugal perdió con Irlanda por 2-0. Cristiano Ronaldo fue expulsado en dicho partido por darle un codazo a un rival sin disputar el balón. Tras ver la tarjeta roja, el crack luso reaccionó como pocas veces se lo vio antes de irse al vestidor.

Una vez consumada la expulsión, y de acuerdo a lo que indica el reglamento, Cristiano Ronaldo tenía la posibilidad de perderse algún partido de la Fase de Grupos de Portugal en caso de que la FIFA le dé más de un encuentro de suspensión por su acción.

No obstante, este martes 25 de noviembre se confirmó que el Comité de Disciplina de la FIFA le dio una fecha de suspensión a Cristiano Ronaldo. Y la misma ya la cumplió en el juego de Portugal frente a Armenia por las Eliminatorias UEFA.

El reglamento indicaba que podía ser sancionado hasta con tres partidos por juego violento pero, de esta manera, el futbolista del Al-Nassr no se perderá ningún partido con su selección en el Mundial 2026. Cristiano Ronaldo va camino a jugar su sexta Copa del Mundo, lo que sería un récord histórico (aunque podría ser igualado por Lionel Messi y Guillermo Ochoa).

Portugal y el amistoso con México

Todavía no es oficial, pero todo indica que México y Portugal jugarán un amistoso en marzo de 2026 en lo que significará la reapertura del Estadio Azteca, recinto que será una de las sedes del Mundial. El país tiene millones de aficionados de Cristiano Ronaldo y a la selección lusa le servirá para ir conociendo la región.

En síntesis