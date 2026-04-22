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MUNDIAL 2026

La baja inesperada de Brasil que tiene a Carlo Ancelotti en máxima alerta para el Mundial 2026

El seleccionado sudamericano recibió pésimas noticias en las últimas horas por la lesión de un futbolista importante.

Brasil preocupado por la lesión de un jugador.
© Getty ImagesBrasil preocupado por la lesión de un jugador.

Faltan menos de dos meses para el inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026 y uno de los países que siempre aparece como candidato por historia es la Selección de Brasil. Más allá de no atravesar su mejor presente, cuenta con un entrenador de jerarquía como Carlo Ancelotti y futbolistas que brillan en las principales ligas de Europa.

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Sin embargo, en las últimas horas llegaron noticias muy negativas que encendieron las alarmas. Uno de los jugadores que apuntaba a ser protagonista con la Verdeamarela podría quedarse afuera de la gran cita por un problema físico importante.

Se trata de Estevão, ex Palmeiras y actual jugador del Chelsea. El joven talento era uno de los futbolistas que tenían posibilidades de estar en el certamen, pero todos los caminos apuntan a que se lo perderá por la lesión que revelaron que tiene.

Según informó The Athletic, el futbolista sufrió una lesión de grado cuatro en los isquiotibiales durante el partido ante el Manchester United el pasado fin de semana. Tras realizarse una resonancia magnética, se confirmó la gravedad de la misma.

Un golpe durísimo para Brasil a semanas del Mundial

El parte médico es contundente y deja un panorama poco alentador. Con este tipo de lesión, los tiempos de recuperación son extensos y todo indica que será muy difícil que llegue en condiciones al Mundial.

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De esta manera, la posible baja de Estevão representa un golpe fuerte para Brasil, que pierde a un jugador con desequilibrio y proyección. Ahora, el cuerpo técnico deberá evaluar alternativas mientras espera por una recuperación que, por el momento, parece contrarreloj.

En sintesis

  • El futbolista Estevão sufrió una lesión de grado cuatro en los isquiotibiales ante Manchester United.
  • Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, perdería al jugador para el Mundial FIFA 2026.
  • Una resonancia magnética confirmó la gravedad del problema físico del actual jugador del Chelsea.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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