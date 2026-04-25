Las noticias negativas se siguen acumulando en Brasil. Con la confirmación de la ausencia de Rodrygo y la muy posible baja de Estevao, en las últimas horas se sumaría otro futbolista que se perdería el Mundial 2026 con el conjunto de Carlo Ancelotti: Éder Militao.

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El central brasileño se lesionó con Real Madrid en el juego frente a Alavés del pasado martes 21 de abril. Después de los estudios, el equipo español confirmó que Éder Militao padece una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Aunque a principio parecía que al brasileño solo le llevaría algunas semanas recuperarse y que estaría listo para el Mundial 2026, este sábado el periodista español Miguel Ángel Díaz aseguró que Éder Militao no podrá estar en la Copa del Mundo.

El parte médico de Real Madrid sobre Éder Militao (Real Madrid)

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Esto se debe a que, producto de esta última lesión, se le volvió a abrir la cicatriz de la lesión original que sufrió en diciembre pasado en un partido contra Celta de Vigo y que lo mantuvo alejado del campo hasta abril.

La alternativa de Éder Militao

De acuerdo al Diario MARCA, Éder Militao no estaría del todo seguro de operarse porque esta decisión lo llevaría a perderse el Mundial y tendría un plazo de recuperación de unos 4-5 meses. El brasileño estaría analizando otra opción que es más arriesgada.

Esta opción sería sin operarse y el defensa podría recuperarse en unas 5 semanas y llegaría al Mundial 2026, pero tendría un gran riesgo de recaída en su lesión y la misma se agravaría. Considerando la tendencia del brasileño a sufrir este tipo de situaciones, no parece una decisión coherente.

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En síntesis