Autos prohibidos para circular cerca del Estadio Banorte durante el Mundial

Ya confirman quiénes sí podrán acceder a estas zonas durante el Mundial 2026 y los partidos de México.

Estamos a menos de un mes de la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca (Estadio Banorte) con el México vs Sudáfrica. La euforia está a todo lo que da, pero ahora hay limitantes para los ciudadanos que usan automóvil y que no podrán estar cerca de este recinto, por lo que los residentes de estas zonas deben saber qué hacer.

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Censo de automóviles para el Mundial

Previo al partido de Pumas vs Pachuca, José Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán, dio a conocer estas medidas que tendrán cabida en los partidos que se disputen en el Coloso de Santa Úrsula, donde los automóviles tendrán que ser censados para poder circular sin ningún problema por las zonas aledañas a este recinto.

¿QUÉ AUTOMÓVILES PODRÁN PASAR EN LAS INMEDIACIONES DEL ESTADIO BANORTE DURANTE EL MUNDIAL? 🙀



José Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán, brinda detalles sobre el censo vehicular realizado en la zona 👀



📹: @RodTovar #CentralFOX pic.twitter.com/mkeVUlSoEy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 18, 2026

El alcalde dio a conocer que habrá un control vehicular sólo en los días de partidos durante el Mundial, éste será cinco horas antes del partido y dos horas después. Dentro de la primer milla han estado censando los automóviles que tienen, color, placas, tarjeta de circulación y nombres casa por casa para conocer a quienes transitan esa ruta.

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¿Qué autos sí podrán pasar?

Los automóviles que sí podrán pasar los habitantes que estén registrados en el censo y vehículos oficiales (transporte público), ya que contarán con un tarjetón con código QR para celular. Los proveedores que surten tiendas de conveniencia o negocios, Ubers, taxis, no podrán transitar de manera común por esta zona durante los partidos.

En caso de que algunos no se hayan registrado en los censos, habrá una mesa de emergencia a días de que se dé el Mundial para que los que no pudieron hacerlo tengan la posibilidad. Hasta el momento hay un aproximado de 15 mil autos censados, aunque todavía hay omisiones que no se han mencionado para algunos usuarios.

¿Qué pasará con la gente de hospitales?

Y es que hay que mencionar cerca al Estadio Banorte está la conocida “zona de hospitales” por lo que alguna emergencia, o personas que se encuentran internadas en algunos de ellos desconocen cuál será la dinámica que tendrán durante los días de partidos, ya que por el momento ya les retiraron puestos de comida a las afueras y retirarán la zona de espera para familiares, por lo que la movilidad debe ser aclarada.

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En síntesis