El Mundial 2026 sigue entregando emociones en cada jornada y este lunes no fue la excepción. La Copa del Mundo volvió a dejar partidos parejos, resultados inesperados y selecciones que demostraron que los pronósticos muchas veces quedan de lado cuando rueda la pelota.
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Resultados del Mundial 2026 hoy
España 0-0 Cabo Verde
Bélgica 1-1 Egipto
Arabia Saudita 1-1 Uruguay
Irán 2-2 Nueva Zelanda
Tabla de posiciones del Mundial 2026
Grupo A
Pos.
Equipo
PTS
J
GF:GC
DIF
1
México
3
1
2:0
+2
2
Corea del Sur
3
1
2:1
+1
3
República Checa
0
1
1:2
-1
4
Sudáfrica
0
1
0:2
-2
Grupo B
Pos.
Equipo
PTS
J
GF:GC
DIF
1
Suiza
1
1
1:1
0
2
Canadá
1
1
1:1
0
3
Qatar
1
1
1:1
0
4
Bosnia y Herzegovina
1
1
1:1
0
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Grupo C
Pos.
Equipo
PTS
J
GF:GC
DIF
1
Escocia
3
1
1:0
+1
2
Marruecos
1
1
1:1
0
3
Brasil
1
1
1:1
0
4
Haití
0
1
0:1
-1
Grupo D
Pos.
Equipo
PTS
J
GF:GC
DIF
1
Estados Unidos
3
1
4:1
+3
2
Australia
3
1
2:0
+2
3
Turquía
0
1
0:2
-2
4
Paraguay
0
1
1:4
-3
Grupo E
Pos.
Equipo
PTS
J
GF:GC
DIF
1
Alemania
3
1
7:1
+6
2
Costa de Marfil
3
1
1:0
+1
3
Ecuador
0
1
0:1
-1
4
Curazao
0
1
1:7
-6
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Grupo F
Pos.
Equipo
PTS
J
GF:GC
DIF
1
Suecia
3
1
5:1
+4
2
Japón
1
1
2:2
0
3
Países Bajos
1
1
2:2
0
4
Túnez
0
1
1:5
-4
Grupo G
Pos.
Equipo
PTS
J
GF:GC
DIF
1
Nueva Zelanda
1
1
2:2
0
2
Irán
1
1
2:2
0
3
Bélgica
1
1
1:1
0
4
Egipto
1
1
1:1
0
Grupo H
Pos.
Equipo
PTS
J
GF:GC
DIF
1
Uruguay
1
1
1:1
0
2
Arabia Saudita
1
1
1:1
0
3
España
1
1
0:0
0
4
Cabo Verde
1
1
0:0
0
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Grupo I
Pos.
Equipo
PTS
J
GF:GC
DIF
1
Senegal
0
0
0:0
0
2
Francia
0
0
0:0
0
3
Noruega
0
0
0:0
0
4
Irak
0
0
0:0
0
Grupo J
Pos.
Equipo
PTS
J
GF:GC
DIF
1
Argentina
0
0
0:0
0
2
Jordania
0
0
0:0
0
3
Argelia
0
0
0:0
0
4
Austria
0
0
0:0
0
Grupo K
Pos.
Equipo
PTS
J
GF:GC
DIF
1
Uzbekistán
0
0
0:0
0
2
Colombia
0
0
0:0
0
3
Portugal
0
0
0:0
0
4
RD Congo
0
0
0:0
0
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Grupo L
Pos.
Equipo
PTS
J
GF:GC
DIF
1
Ghana
0
0
0:0
0
2
Inglaterra
0
0
0:0
0
3
Croacia
0
0
0:0
0
4
Panamá
0
0
0:0
0
Tabla de los mejores terceros
Pos.
Equipo
PTS
J
GF:GC
DIF
1
Países Bajos
1
1
2:2
0
2
Qatar
1
1
1:1
0
3
Brasil
1
1
1:1
0
4
Bélgica
1
1
1:1
0
5
España
1
1
0:0
0
6
Noruega
0
0
0:0
0
7
Argelia
0
0
0:0
0
8
Portugal
0
0
0:0
0
9
Croacia
0
0
0:0
0
10
República Checa
0
1
1:2
-1
11
Ecuador
0
1
0:1
-1
12
Turquía
0
1
0:2
-2
Tabla de goleo del Mundial 2026
Los máximos anotadores del torneo hasta el momento son:
La acción continuará este martes 16 de junio con cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos:
Francia vs. Senegal — 13:00 hs de la CDMX
Irak vs. Noruega — 16:00 hs de la CDMX
Argentina vs. Argelia — 19:00 hs de la CDMX
Austria vs. Jordania — 22:00 hs de la CDMX
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La expectativa estará puesta especialmente en los debuts de Argentina y Francia, dos selecciones que aparecen entre las principales candidatas a pelear por el título. Ambos fueron finalistas en la última edición y pasan por un gran presente futbolístico.
En sintesis
Folarin Balogun, Yasin Ayari y Kai Havertz lideran la tabla de goleo con 2 anotaciones.
El partido de Francia vs. Senegal iniciará este martes a las 13:00 horas de México.
La selección de Argentina debutará mañana frente a Argelia a las 19:00 horas.
Periodista deportivo en Futbol Sites desde 2025, enfocado en la redacción de contenidos para Bolavip MX. Cuenta con experiencia en medios digitales desde hace más de dos años, período en el que desarrolló una mirada orientada a la cobertura diaria, la actualidad y el consumo informativo en plataformas digitales.