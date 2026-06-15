Resultados de la jornada de hoy, cómo quedaron las tablas de posiciones, la tabla de goleo actualizada y los próximos partidos del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026 sigue entregando emociones en cada jornada y este lunes no fue la excepción. La Copa del Mundo volvió a dejar partidos parejos, resultados inesperados y selecciones que demostraron que los pronósticos muchas veces quedan de lado cuando rueda la pelota.

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Resultados del Mundial 2026 hoy

España 0-0 Cabo Verde

Bélgica 1-1 Egipto

Arabia Saudita 1-1 Uruguay

Irán 2-2 Nueva Zelanda

Tabla de posiciones del Mundial 2026

Grupo A

Pos. Equipo PTS J GF:GC DIF 1 México 3 1 2:0 +2 2 Corea del Sur 3 1 2:1 +1 3 República Checa 0 1 1:2 -1 4 Sudáfrica 0 1 0:2 -2

Grupo B

Pos. Equipo PTS J GF:GC DIF 1 Suiza 1 1 1:1 0 2 Canadá 1 1 1:1 0 3 Qatar 1 1 1:1 0 4 Bosnia y Herzegovina 1 1 1:1 0

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Grupo C

Pos. Equipo PTS J GF:GC DIF 1 Escocia 3 1 1:0 +1 2 Marruecos 1 1 1:1 0 3 Brasil 1 1 1:1 0 4 Haití 0 1 0:1 -1

Grupo D

Pos. Equipo PTS J GF:GC DIF 1 Estados Unidos 3 1 4:1 +3 2 Australia 3 1 2:0 +2 3 Turquía 0 1 0:2 -2 4 Paraguay 0 1 1:4 -3

Grupo E

Pos. Equipo PTS J GF:GC DIF 1 Alemania 3 1 7:1 +6 2 Costa de Marfil 3 1 1:0 +1 3 Ecuador 0 1 0:1 -1 4 Curazao 0 1 1:7 -6

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Grupo F

Pos. Equipo PTS J GF:GC DIF 1 Suecia 3 1 5:1 +4 2 Japón 1 1 2:2 0 3 Países Bajos 1 1 2:2 0 4 Túnez 0 1 1:5 -4

Grupo G

Pos. Equipo PTS J GF:GC DIF 1 Nueva Zelanda 1 1 2:2 0 2 Irán 1 1 2:2 0 3 Bélgica 1 1 1:1 0 4 Egipto 1 1 1:1 0

Grupo H

Pos. Equipo PTS J GF:GC DIF 1 Uruguay 1 1 1:1 0 2 Arabia Saudita 1 1 1:1 0 3 España 1 1 0:0 0 4 Cabo Verde 1 1 0:0 0

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Grupo I

Pos. Equipo PTS J GF:GC DIF 1 Senegal 0 0 0:0 0 2 Francia 0 0 0:0 0 3 Noruega 0 0 0:0 0 4 Irak 0 0 0:0 0

Grupo J

Pos. Equipo PTS J GF:GC DIF 1 Argentina 0 0 0:0 0 2 Jordania 0 0 0:0 0 3 Argelia 0 0 0:0 0 4 Austria 0 0 0:0 0

Grupo K

Pos. Equipo PTS J GF:GC DIF 1 Uzbekistán 0 0 0:0 0 2 Colombia 0 0 0:0 0 3 Portugal 0 0 0:0 0 4 RD Congo 0 0 0:0 0

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Grupo L

Pos. Equipo PTS J GF:GC DIF 1 Ghana 0 0 0:0 0 2 Inglaterra 0 0 0:0 0 3 Croacia 0 0 0:0 0 4 Panamá 0 0 0:0 0

Tabla de los mejores terceros

Pos. Equipo PTS J GF:GC DIF 1 Países Bajos 1 1 2:2 0 2 Qatar 1 1 1:1 0 3 Brasil 1 1 1:1 0 4 Bélgica 1 1 1:1 0 5 España 1 1 0:0 0 6 Noruega 0 0 0:0 0 7 Argelia 0 0 0:0 0 8 Portugal 0 0 0:0 0 9 Croacia 0 0 0:0 0 10 República Checa 0 1 1:2 -1 11 Ecuador 0 1 0:1 -1 12 Turquía 0 1 0:2 -2

Tabla de goleo del Mundial 2026

Los máximos anotadores del torneo hasta el momento son:

Folarin Balogun – 2 goles

Yasin Ayari – 2 goles

Kai Havertz – 2 goles

Elijah Just- 2 goles

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Con un gol:

Abdulelah Al-Amri

Alexander Isak

Amad Diallo

Connor Metcalfe

Crysencio Summerville

Cyle Larin

Daichi Kamada

Emam Ashour

Jamal Musiala

Julián Quiñones

Keito Nakamura

Próximos partidos del Mundial 2026

La acción continuará este martes 16 de junio con cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos:

Francia vs. Senegal — 13:00 hs de la CDMX

Irak vs. Noruega — 16:00 hs de la CDMX

Argentina vs. Argelia — 19:00 hs de la CDMX

Austria vs. Jordania — 22:00 hs de la CDMX

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La expectativa estará puesta especialmente en los debuts de Argentina y Francia, dos selecciones que aparecen entre las principales candidatas a pelear por el título. Ambos fueron finalistas en la última edición y pasan por un gran presente futbolístico.

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