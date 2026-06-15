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MUNDIAL 2026

Noticias del Mundial 2026 HOY, 15 de junio: resultados, tablas de posiciones, tabla de goleo y próximos partidos

Resultados de la jornada de hoy, cómo quedaron las tablas de posiciones, la tabla de goleo actualizada y los próximos partidos del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Noticias del Mundial hoy 15 de junio.
© Getty ImagesNoticias del Mundial hoy 15 de junio.

El Mundial 2026 sigue entregando emociones en cada jornada y este lunes no fue la excepción. La Copa del Mundo volvió a dejar partidos parejos, resultados inesperados y selecciones que demostraron que los pronósticos muchas veces quedan de lado cuando rueda la pelota.

Resultados del Mundial 2026 hoy

  • España 0-0 Cabo Verde
  • Bélgica 1-1 Egipto
  • Arabia Saudita 1-1 Uruguay
  • Irán 2-2 Nueva Zelanda

Tabla de posiciones del Mundial 2026

Grupo A

Pos.EquipoPTSJGF:GCDIF
1México312:0+2
2Corea del Sur312:1+1
3República Checa011:2-1
4Sudáfrica010:2-2

Grupo B

Pos.EquipoPTSJGF:GCDIF
1Suiza111:10
2Canadá111:10
3Qatar111:10
4Bosnia y Herzegovina111:10

Grupo C

Pos.EquipoPTSJGF:GCDIF
1Escocia311:0+1
2Marruecos111:10
3Brasil111:10
4Haití010:1-1

Grupo D

Pos.EquipoPTSJGF:GCDIF
1Estados Unidos314:1+3
2Australia312:0+2
3Turquía010:2-2
4Paraguay011:4-3

Grupo E

Pos.EquipoPTSJGF:GCDIF
1Alemania317:1+6
2Costa de Marfil311:0+1
3Ecuador010:1-1
4Curazao011:7-6

Grupo F

Pos.EquipoPTSJGF:GCDIF
1Suecia315:1+4
2Japón112:20
3Países Bajos112:20
4Túnez011:5-4

Grupo G

Pos.EquipoPTSJGF:GCDIF
1Nueva Zelanda112:20
2Irán112:20
3Bélgica111:10
4Egipto111:10

Grupo H

Pos.EquipoPTSJGF:GCDIF
1Uruguay111:10
2Arabia Saudita111:10
3España110:00
4Cabo Verde110:00

Grupo I

Pos.EquipoPTSJGF:GCDIF
1Senegal000:00
2Francia000:00
3Noruega000:00
4Irak000:00

Grupo J

Pos.EquipoPTSJGF:GCDIF
1Argentina000:00
2Jordania000:00
3Argelia000:00
4Austria000:00

Grupo K

Pos.EquipoPTSJGF:GCDIF
1Uzbekistán000:00
2Colombia000:00
3Portugal000:00
4RD Congo000:00

Grupo L

Pos.EquipoPTSJGF:GCDIF
1Ghana000:00
2Inglaterra000:00
3Croacia000:00
4Panamá000:00

Tabla de los mejores terceros

Pos.EquipoPTSJGF:GCDIF
1Países Bajos112:20
2Qatar111:10
3Brasil111:10
4Bélgica111:10
5España110:00
6Noruega000:00
7Argelia000:00
8Portugal000:00
9Croacia000:00
10República Checa011:2-1
11Ecuador010:1-1
12Turquía010:2-2

Tabla de goleo del Mundial 2026

Los máximos anotadores del torneo hasta el momento son:

  • Folarin Balogun – 2 goles
  • Yasin Ayari – 2 goles
  • Kai Havertz – 2 goles
  • Elijah Just- 2 goles
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¿Cuántos seguidores sumó el héroe Vozinha tras el 0-0 entre Cabo Verde y España por el Mundial 2026?

Con un gol:

  • Abdulelah Al-Amri
  • Alexander Isak
  • Amad Diallo
  • Connor Metcalfe
  • Crysencio Summerville
  • Cyle Larin
  • Daichi Kamada
  • Emam Ashour
  • Jamal Musiala
  • Julián Quiñones
  • Keito Nakamura

Próximos partidos del Mundial 2026

La acción continuará este martes 16 de junio con cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos:

  • Francia vs. Senegal — 13:00 hs de la CDMX
  • Irak vs. Noruega — 16:00 hs de la CDMX
  • Argentina vs. Argelia — 19:00 hs de la CDMX
  • Austria vs. Jordania — 22:00 hs de la CDMX

La expectativa estará puesta especialmente en los debuts de Argentina y Francia, dos selecciones que aparecen entre las principales candidatas a pelear por el título. Ambos fueron finalistas en la última edición y pasan por un gran presente futbolístico.

En sintesis

  • Folarin Balogun, Yasin Ayari y Kai Havertz lideran la tabla de goleo con 2 anotaciones.
  • El partido de Francia vs. Senegal iniciará este martes a las 13:00 horas de México.
  • La selección de Argentina debutará mañana frente a Argelia a las 19:00 horas.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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