El inicio de la Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y apenas quedan 6 días para el inicio del torneo internacional. La Selección Mexicana enfrentará en el Estadio Azteca a Sudáfrica en el marco de la Fecha 1 del Grupo A.

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Para seguir hablando del tema, en esta oportunidad, Oscar Pérez, quien fue parte del Tri en el Mundial 1998, 2002 y 2010, mantuvo una entrevista con As y habló de diversos temas, entre los que figura el vaticinar hasta dónde llegará el conjunto nacional en la edición 2026 del certamen.

Así lo manifestó: “Qué difícil pregunta, pero tengo fe que puedan llegar a cuartos. Se vale soñar. Es mi deseo, eso me gustaría. Creo que hay que aprovechar la localía, que toda nuestra gente se sume. Que todos nosotros podamos mandar buenas vibras. Estoy seguro que a la selección le va a ir muy bien“.

Por otro lado, también habló de Guillermo Ochoa, quien estará en su sexto Mundial: “Claro, sin duda es elegible. Está en la lista. Tiene cinco Mundiales, ha mantenido una gran regularidad. Está jugando en el fútbol internacional. Me parece que tiene las condiciones para estar. Habrá que esperar a ver qué decide el cuerpo técnico, pero creo que no vamos a tener problema en el arco. Esté quien esté, seguramente dará mucha seguridad“.

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También se refirió a que México será anfitrión por tercera vez en el país en una Copa del Mundo: “La verdad es que siempre es muy relevante y muy bonito que puedan llegar este tipo de eventos. Privilegiados por tenerlos por tercera vez. Creo que es muy importante y seguramente va a ser de gran éxito. La euforia ya está. La gente está muy emocionada y ojalá que tengamos grandes partidos. Sobre todo, que a México le vaya muy bien“.

¿Cómo fue el ciclo de Oscar Pérez en la Selección Mexicana?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el Conejo fue parte de 57 compromisos con el combinado nacional, siendo titular en 52 de los mismos. Recibió 52 goles y mantuvo la valla invicta en 22 ocasiones en un ciclo que duró desde 1997 hasta 2010

En síntesis

Selección Mexicana jugará ante Sudáfrica en el Estadio Azteca por el Grupo A.

jugará ante Sudáfrica en el Estadio Azteca por el Grupo A. Oscar Pérez disputó los Mundiales de 1998, 2002 y 2010 con el Tri.

disputó los Mundiales de 1998, 2002 y 2010 con el Tri. Cuartos de final es el pronóstico de Oscar Pérez para la Selección Mexicana.