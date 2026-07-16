En el marco de las Semifinales de la Copa del Mundo 2026, Argentina dio vuelta el partido a Inglaterra y lo derrotó 2-1 para meterse en la gran Final del certamen internacional por segunda edición al hilo. Ahora, el cuadro sudamericano se medirá ante España en la definición.

Publicidad

Y con esta eliminación a los Three Lions, la Albiceleste se ha erigido como la gran potencia de Sudamérica en los últimos 20 años. Con esta nueva víctima, el cuadro dirigido por Lionel Scaloni suma 8 eliminaciones a equipos de Europa en llaves de eliminación directa en la Copa del Mundo en los últimos 20 años.

Inglaterra se suma a Suiza en este torneo, pero en 2022 ya se había cargado a Países Bajos, Croacia y Francia en la gran Final. En tanto, en 2014 sacó del camino a Suiza, Bélgica y Países Bajos. Ahora, van por su novena víctima, España, con el que además intentarán levantar su cuarto trofeo.

Inglaterra se suma a las víctimas de Argentina en los últimos 20 años. [Foto: Getty Images]

Publicidad

Más allá de la buena cantidad de equipos vencidos, los llamativo y curioso es la enorme brecha con el resto de países de la región. De las 8 de Argentina se pasan a apenas una eliminación de Paraguay y Uruguay. La Albirroja eliminó en este mismo torneo de 2026, mientras que la Celeste se sacó de encima a Portugal en 2018.

Lo más sorprendente es no ver a Brasil en este listado, que el último rival europeo que sacó del camino en llaves de eliminación directa de un Mundial fue Alemania en la Final del 2002. Luego, siempre falló contra conjuntos del Viejo Continentes. Colombia, Chile, Ecuador y Perú también fueron incapaces de hacerse fuertes en este punto. Bolivia no juega el torneo desde 1994 y Venezuela jamás lo jugó.

¿Cuándo y dónde juegan España vs. Argentina por la Final del Mundial 2026?

La Furia Roja y la Albiceste se enfrentarán por la gran definición del torneo el próximo domingo 19 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el MetLife Stadium de la ciudad estadounidense de Nueva Jersey. Mientras España va por la segunda estrella, Argentina va por su cuarto trofeo.

Publicidad

En síntesis