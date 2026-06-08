Partidos en el Estadio Azteca en el Mundial 2026: fechas, horarios y cuántos juegos son

El mítico estadio de Ciudad de México no solo albergará el partido inaugural de la Copa del Mundo entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

El Estadio Azteca, también conocido como Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México, está listo para recibir nuevamente a la Copa del Mundo de la FIFA. Este mítico recinto fue testigo de eventos históricos como la tercera consagración de Pelé o El Gol del Siglo de Diego Armando Maradona contra Inglaterra.

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Ahora, el Azteca fue elegido para albergar el partido inaugural del Mundial 2026 entre la Selección Mexicana y Sudáfrica. No obstante, este no será el único encuentro de esta cita mundialista que se disputará allí. A continuación, repasa todos ellos con fecha y hora.

Interior del Estadio Azteca (Getty Images)

Todos los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Azteca

Fase de grupos:

México vs. Sudáfrica | Grupo A | Jueves 11 de junio | 13:00 hs (CDMX)

| Grupo A | Jueves 11 de junio | 13:00 hs (CDMX) Uzbekistán vs. Colombia | Grupo K | Miércoles 17 de junio | 20:00 hs (CDMX)

| Grupo K | Miércoles 17 de junio | 20:00 hs (CDMX) México vs. República Checa | Grupo A | Miércoles 24 de junio | 19:00 hs (CDMX)

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Jugadores de la Selección Mexicana celebran en el amistoso contra Serbia (Getty Images)

Fase de eliminación directa:

16avos de final | 1° del Grupo A vs. 3° de los Grupos C, E, F, H o I | Martes 30 de junio | 19:00 hs (CDMX)

| 1° del Grupo A vs. 3° de los Grupos C, E, F, H o I | Martes 30 de junio | 19:00 hs (CDMX) Octavos de final | Domingo 5 de julio | 18:00 hs (CDMX)

Recuento total de partidos en el Estadio Azteca: 5.

Características del Estadio Azteca

Capacidad : 87.000 espectadores

: 87.000 espectadores Dimensiones : 105 x 68 metros

: 105 x 68 metros Tipo de césped : natural

: natural Propietario : Controladora Deportiva Águilas

: Controladora Deportiva Águilas Última remodelación: 2026

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En síntesis