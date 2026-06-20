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Mundial 2026

¿Juega Moisés Caicedo? Las alineaciones confirmadas de Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

Conoce cuáles serán los titulares de la 'Tri' y la 'Ola Azul' para el compromiso de esta tarde.

Ecuador enfrenta a Curazao por el Grupo E.
© GettyEcuador enfrenta a Curazao por el Grupo E.

Ecuador y Curazao serán los animadores de uno de los encuentros más decisivos del día, cuando se enfrenten en Kansas City, por la jornada 2 del Grupo E. Ambos seleccionados tropezaron en su presentación oficial en el Mundial 2026, y necesitan una victoria que les permita levantar cabeza y seguir con vida en el torneo.

En el caso de la ‘Tri’, el equipo de Sebastián Beccacece llega a este duelo tras caer por 1-0 ante Costa de Marfil, y se ubica en la 3° posición de la zona, con 0 puntos. Por el lado de la ‘Ola Azul’, el conjunto de Dick Advocaat arriba al juego tras perder por 7-1 ante Alemania, y se coloca en el 4° puesto de la zona, también con 0 unidades.

¿Juega Moisés Caicedo en Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026?

Con vistas al partido de esta tarde, Moisés Caicedo será parte del equipo titular de la Selección de Ecuador para un duelo clave ante Curazao por el Grupo E. El mediocampista del Chelsea no solo integrará el once inicial sino que será el capitán del equipo de su país, en busca de un triunfo impostergable en el certamen.

Ecuador, con Caicedo capitán, va por sus primeros puntos [Foto: Getty]

Ecuador, con Caicedo capitán, va por sus primeros puntos [Foto: Getty]

La alineación confirmada de Ecuador ante Curazao:

  • Hernán Galíndez.
  • Pervis Estupiñán.
  • Willian Pacho.
  • Piero Hincapié.
  • Alan Franco.
  • Jordy Alcívar.
  • Moisés Caicedo.
  • Pedro Vite.
  • Gonzalo Plata.
  • John Yeboah.
  • Enner Valencia.

DT: Sebastián Becaccece.

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La alineación confirmada de Curazao ante Ecuador:

  • Eloy Room.
  • Joshua Brenet.
  • Deveron Fonville.
  • Jurien Gaari.
  • Armando Obispo.
  • Sherel Floranus.
  • Juninho Bacuna.
  • Livano Comenencia.
  • Tahiti Chong.
  • Leandro Bacuna.
  • Joergen Locadia.

DT: Dick Advocaat.

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Martín Zajic
Martín Zajic
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