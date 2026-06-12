El entrenador de la 'Albirroja' ostenta uno de los mejores apodos del torneo y te explicamos el trasfondo del mismo.

Cuando la Selección de Paraguay tenía que buscar un nuevo director técnico y se inclinó por Gustavo Alfaro, sabía que había idodetrás de un verdadero “cazador de utopías”. Así lo dice el apodo popular que el entrenador argentino se ganó durante los últimos años, y de tal modo lo señalan los datos y los éxitos que ha tenido el último tiempo.

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El estratega, con más de ¡treinta! años en los banquillos, adquirió su sobrenombre ya que construyó gran parte de su carrera en base a cumplir objetivos imposibles, a nivel deportivo. Esa concepción se terminó de plasmar más recientemente en esta década, cuando dejó de lado el futbol de clubes y se dedicó a ser seleccionador.

En 2022, justo antes de la última Copa del Mundo, Gustavo Alfaro publicó el libro “Cazadores de utopías imposibles”, que le terminó de asignar ese apodo de parte del público futbolero. Ese escrito narra lo que fue la campaña de Ecuador, dirigido por él mismo, para clasificar a ese torneo cuando la mayoría ya lo daba por ‘muerto’ y afuera del certamen.

Alfaro en la presentación de su libro [Foto: Grupo Planeta]

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El nombre de aquel manual de la autoría del propio Gustavo Alfaro tuvo su origen en una declaración que se hizo viral en su momento, cuando dirigía a Ecuador. Allí, por haberse superpuesto a una contexto adverso describió a sus jugadores con ese calificativo (‘cazadores de utopías imposibles’). El equipo atravesaba una crisis deportiva e institucional, y cuando nadie confiaba, lograron acceder a la Copa del Mundo.

En el caso puntual de Paraguay, selección que dirige por estos días, hizo historia cuando logró volver a poner a la ‘Albirroja’ en una Copa del Mundo después de tres ediciones ausente. No lo lograban desde 2010, no estuvieron en 2014, 2018 y 2022, y ahora sí estarán en el Mundial 2026 con Gustavo Alfaro como entrenador y bandera de la ilusión.