La estrella del equipo de Alfaro será titular en el debut mundialista pese a haberse lastimado hace poco.

¡El regreso de un histórico! Paraguay volverá a ser, a partir de hoy, parte del torneo más prestigioso de selecciones. La ‘Albirroja’ se estrenará en el Mundial 2026, volviendo a la cita después de más de quince años. En su vuelta, tendrá enfrente a Estados Unidos, el dueño de casa y uno de los anfitriones del torneo internacional.

Publicidad

En la antesala de este partido, el cuerpo técnico de Paraguay confirmó los once iniciales que saldrán al campo de juego a buscar escribir otra página memorable para el país. La sorpresa de la formación que salió a la luz hace instantes es la presencia de Julio Enciso, la gran figura del equipo, que sí aparece entre los elegidos para iniciar el compromiso.

Cuando muchos lo daban fuera de los titulares del equipo de Gustavo Alfaro, finalmente Julio Enciso será de la partida. Lo curioso es que hacía pocos días había sufrido una lesión tras la cual salió llorando y en carrito del campo de juego. Esa imagen lo había puesto, incluso para grandes medios, fuera de todo el Mundial 2026 con Paraguay.

El momento que preocupó a todo Paraguay [Foto: Getty]

Publicidad

Sin embargo, más allá de esa postal del delantero tirado en el suelo y marchándose entre lágrimas, Julio Enciso tuvo una “recuperación express” y está óptimo para arrancar. Esta decisión fue consensuada con el entrenador de Paraguay que, con el visto bueno del cuerpo médico, aceptó ponerlo dentro de la formación ante Estados Unidos.

Según había informado Paraguay en el parte médico oficial, se trataba de una contusión muscular en el muslo derecho. Incluso, en rueda de prensa, el DT del seleccionado había asegurado que también tenía molestias en el isquiotibial y en el cuádriceps a raíz de aquel golpe. Más allá de eso, finalmente ocupará un lugar entre los que saldrán a la cancha.

Con Julio Enciso titular, esta es la alineación confirmada de Paraguay para enfrentar a Estados Unidos en Los Ángeles por su estreno oficial en el Mundial 2026: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Damián Bobadilla, Ángel Cubas; Diego Gómez, Julio Enciso, Miguel Almirón; Antonio Sanabria.