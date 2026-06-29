¿Hay tiempo extra o penales en Países Bajos vs. Marruecos en caso de empate por el Mundial 2026?

La Naranja y Los Leones del Atlas se enfrentan a partido único por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo. ¿Qué pasa si empatan en los 90 minutos?

Países Bajos y Marruecos cierran la jornada del lunes con lo que promete ser uno de los partidos más parejos de los 16avos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados se mostraron muy sólidos en la fase de grupos, pero solo habrá lugar para uno en la próxima instancia.

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La Naranja y Los Leones del Atlas se miden a partido único desde las 19:00 hs (CDMX) en el Estadio Monterrey y los pronósticos apuntan a un partido muy cerrado en Guadalupe. No obstante, esto es futbol y todo puede pasar. Ahora bien, ¿qué pasa si empatan?

Marruecos llegó a semifinales en el Mundial de Qatar 2022 (Getty Images)

¿Qué pasa si Países Bajos y Marruecos empatan en los dieciseisavos de final?

Los 16avos de final del Mundial 2026 se disputan a partido único. Por eso, al final del día debe haber un ganador. En caso de que Países Bajos y Marruecos lleguen a los 90 minutos con el marcador igualado, se jugará una prórroga dividida en dos tiempos de 15 minutos.

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En caso de que la igualdad persiste al finalizar esta media hora adicional, el ganador del partido se definirá en la tanda de penales. En total son cinco ejecuciones para cada selección, pero puede haber más de ser necesario.

En síntesis