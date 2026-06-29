Qué pasa si Países Bajos gana, empata o pierde hoy

Esta es la situación de los Países Bajos en cada uno de los resultados que puede obtener hoy ante Marruecos.

Este lunes se viene uno de los duelos más duros en las eliminatorias de los dieciseisavos del Mundial 2026, donde Países Bajos tendrá que medirse ante Marruecos en un enfrentamiento decisivo. Este será además el último partido que se jugará en el Estadio Monterrey, por lo que el ambiente estará muy festivo y meterá presión a ambos clubes.

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El conjunto de la “Naranja Mecánica” ya ha jugado en esta sede, por lo que ya conoce muy bien la cancha, a diferencia de los marroquíes, quienes apenas disputarán su primer duelo en este estadio. Esto podría ser una ventaja para la escuadra neerlandesa que quiere continuar en la competencia para los octavos de final.

¿Qué pasa si Países Bajos gana?

El resultado sin duda es el que más beneficia a la plantilla de Ronald Koeman, ya que una victoria en los 90 minutos significa y sella su pase a la siguiente ronda, dejando así fuera al rival. Tomando en cuenta que esta es una fase en la que ya no se dan segundas oportunidades, la plantilla tiene que salir a buscar este marcador a favor.

¿Qué pasa si Países Bajos empata?

Cualquier empate que pueda tener ante Marruecos le da una esperanza y es que si culmina el partido con este resultado. Se tendrían a que ir a tiempos extra para conocer al que clasifica a la siguiente ronda. Ahora bien, si se mantiene el empate en estos 30 minutos, más el agregado tendrían que definir su clasificación en una tanda de penales.

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¿Qué pasa si Países Bajos pierde?

Lamentablemente, este es el resultado que la nación de la “Naranja Mecánica” no quiere recibir, ya que en caso de que pierda el encuentro de esta noche ante Marruecos alistan sus maletas para irse de regreso a su país, puesto que su tiempo en el Mundial habría acabado y quedarían eliminados sin posibilidad de levantar la Copa.

En síntesis