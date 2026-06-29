¿Quién es Wilton Sampaio? El árbitro del Países Bajos vs Marruecos

A Sampaio ya lo vimos en el Mundial y ahora estaría en los dieciseisavos entre Países Bajos y Marruecos.

Siguen disputándose los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026 y todo está listo para que se de uno de los partidos más esperados en esta ronda. Hoy lunes 29 de junio, desde las 19:00 horas del centro de México, Países Bajos y Marruecos se enfrentan en el Estadio Monterrey por la clasificación.

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Por decisión de la FIFA, Wilton Sampaio recibió la asignación para ser el árbitro central en el juego entre europeos y africanos. Será la tercera vez que dirigirá en esta edición mundialista, después de haber estado al frente del partido inaugural y de otro vibrante duelo en la Fase de Grupos.

Perfil profesional del árbitro brasileño Wilton Sampaio

Nacido en Teresina de Goiás, Brasil, el 28 de diciembre de 1981. A sus 44 años se encuentra dirigiendo en su segunda Copa del Mundo consecutiva como árbitro central. En este certamen, ya estuvo a cargo de impartir justicia en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y posteriormente en el choque entre Noruega y Senegal, correspondiente al Grupo I.

Cabe mencionar que en ese encuentro inaugural protagonizó uno de los momentos más virales, luego de su peculiar manera de anunciar una decisión arbitral en inglés. Ahora está listo para hacer su tercera presentación, volviendo a pitarle a la escuadra de los Países Bajos, a quienes ya conoce muy bien desde la edición de Qatar 2022 (donde los dirigió ante Senegal y frente a Estados Unidos).

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Sampaio cuenta con experiencia comprobada dentro de la CONMEBOL. Con gafete internacional de la FIFA desde 2013, tiene un amplísimo recorrido en el Brasileirão, finales de la Copa de Brasil, así como numerosas apariciones de alta exigencia en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Es considerado uno de los referentes más consolidados del arbitraje en Sudamérica debido a su estilo estricto y disciplinado.

Las estadísticas principales de la carrera de Wilton Sampaio

696 partidos dirigidos

partidos dirigidos 3,523 tarjetas amarillas mostradas

tarjetas amarillas mostradas 103 futbolistas expulsados

futbolistas expulsados 192 penales pitados

La terna arbitral completa para Países Bajos vs. Marruecos

Árbitro principal: Wilton Sampaio (Brasil)

Wilton Sampaio (Brasil) Asistente 1: Bruno Pires (Brasil)

Bruno Pires (Brasil) Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil)

Bruno Boschilia (Brasil) Cuarto árbitro: Cristián Garay (Chile)

Cristián Garay (Chile) VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Rodolpho Toski (Brasil) AVAR: Igor Benevenuto (Brasil)

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En síntesis