Este es el escenario que se le presenta al seleccionado nacional de cara a un nuevo desafío en la Copa del Mundo.

¡Día de partido! Tras una larga semana de preparación, México disputará este jueves su encuentro correspondiente a la jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026. Tras el estreno victorioso, el ‘Tri’ se reencuentra con su público para otra prueba de fuego en esta primera fase: se viene Corea del Sur en el Coloso de Santa Úrsula.

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En este próximo desafío en la continuidad de la Copa del Mundo, el combinado nacional contará con una leventa ‘ventaja’ que puede utilizar a su favor. Jugará con el resultado puesto del otro juego de la zona. Chequia y Sudáfrica se miden en el primer turno del día, mientras que México y Corea del Sur lo harán justo en el último.

Ante tales circunstancias, la Selección Mexicana disputará su encuentro de jueves ya al tanto de su situación y cómo podrá afectar el marcador que pueda sacar en el Estadio Azteca. Ahora bien, aquí te traemos cómo está el panorama del ‘Tri’ en torno a la clasificación y las posibilidades de sellar su boleto a dieciseisavos durante esta misma jornada.

México sueña en grande en el Mundial 2026 [Foto: Getty]

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Las posiciones del Grupo A en la previa de México vs. Corea del Sur:

En la antesala de la segunda fecha del Mundial 2026, México es puntero de su zona con 3 unidades. Corea del Sur posee también 3 unidades, pero marcha segundo por menor diferencia de gol. Chequia se ubica en el tercer lugar del grupo, con 0 unidades. En el último puesto figura Sudáfrica, también con 0 unidades pero detrás por diferencia de gol.

México – 3 puntos (+2 DG) Corea del Sur – 3 puntos (+1 DG) Chequia – 0 puntos (-1 DG) Sudáfrica – 0 puntos (-2 DG)

¿México puede clasificar a 16avos de final del Mundial 2026 ante Corea del Sur?

Para ser claros, en primer lugar hay que señalar que la respuesta es sí, está la chance de que la Selección Mexicana saque pasaje a la próxima ronda este mismo jueves. El equipo de Javier Aguirre puede cumplir este primer objetivo por sus propios medios sin depender de nadie, o con una combinación de resultados en esta segunda jornada.

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Escenario 1:

Si México le gana a Corea del Sur, clasificará a dieciseisavos de final sin importar cuál haya sido el resultado final del partido de Sudáfrica vs. Chequia en el primer turno del día. Venciendo a los asiáticos, llegaría a 6 puntos y se metería en la siguiente fase, a la espera de saber en qué posición terminará en el Grupo A y cómo quedaría la llave luego.

Escenario 2:

Si México empata y Sudáfrica no gana, clasificará a dieciseisavos de final. Esto se vincula directo a que el primer criterio de desempate es el cruce entre sí: México ya le ganó a Sudáfrica. Dándose así la cosa, México llegaría a 4 puntos, Sudáfrica quedaría en 1 o 0 y no podría superarlo. Con 4, matemáticamente el ‘Tri’ está adentro incluso como tercero.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

La Selección Mexicana recibirá a Corea del Sur este jueves 18 de junio, a partir de las 19.00 hora CDMX. El encuentro se celebrará en el Estadio Azteca, el mismo recinto donde el equipo superó a Sudáfrica en la primera fecha. Al igual que en el estreno, se espera un lleno total de 80.824 espectadores, los que caben en el Banorte según exigencias de FIFA.

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El calendario de México en el Grupo A del Mundial 2026: