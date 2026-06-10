Conoce aquí todo lo que tienes que saber para seguir la transmisión del juegoinaugural de la Copa del Mundo.

¡El reloj de arena se detiene! En un Estadio Azteca a rebalsar, México y Sudáfrica darán por fin el puntapié inicial al evento más esperado de los últimos años: el Mundial 2026. Este jueves se jugará el primero de los más de cien encuentros que viviremos en este mes de interminable acción, con el que será el partido inaugural de la competencia.

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¿Cómo llegan México y Sudáfrica al juego inaugural del Mundial 2026?

El ‘Tri’ arriba a esta instancia con un invicto de ocho partidos, producto de seis triunfos y dos empates. En su última presentación, goleó por 5-1 a Serbia con tantos de Vásquez, Jiménez, Chávez y dos autogoles. Sacó boleto al torneo mundialista automáticamente por ser uno de los tres anfitriones.

Los ‘Bafana Bafana’ arriban con un presente diferente, con un triunfo en sus últimos siete duelos. En su más reciente actuación, igualaron 1-1 con Jamaica, con el gol de Oswin Appollis. Obtuvieron pasaje al certamen mundialista tras finalizar en el 1° puesto del Grupo C en las Eliminatorias Africanas.

¿Cuándo juegan México vs. Sudáfrica por el juego inaugural del Mundial 2026?

El partido inaugural de la Copa del Mundo se celebrará este jueves 11 de junio, con sede en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en el marco de la jornada 1 del Grupo A. El compromiso está estipulado para dar comienzo a partir de las 13.00 hora CDMX, en el primero de los dos turnos de la agenda del día de la competición.

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¿Dónde ver EN VIVO México vs. Sudáfrica por el juego inaugural del Mundial 2026?

El duelo entre la Selección Mexicana y la Selección de Sudáfrica tendrá múltiples transmisiones en el territorio nacional, por TV y streaming: