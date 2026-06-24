El partido que se juega en el Estadio Miami no se puede ver por televisión abierta, aunque sí existe una opción paga para observarlo.

Escocia y Brasil se enfrentan este miércoles 24 de junio por la tercera y última jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 16:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Miami.

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Escocia le ganó por 1-0 a Haití en el debut de la Copa del Mundo y luego perdió 1-0 con Marruecos, mientras que Brasil igualó 1-1 con Marruecos y después derrotó por 3-0 a Haití. Todavía ninguno aseguró su lugar en los dieciseisavos de final.

Con respecto al juego de este miércoles, el choque entre los escoceses y brasileños no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Escocia ante Brasil únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Escocia ante Brasil por país

México : ViX Premium

: ViX Premium Argentina: Telefe, Disney+ Premium, DSports, Flow y Paramount+.

Telefe, Disney+ Premium, DSports, Flow y Paramount+. Sudamérica: DSports y Paramount+.

DSports y Paramount+. Brasil: Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

Globo, Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+

DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En síntesis