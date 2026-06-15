El partido que se juega en el Estadio Atlanta no se puede ver por televisión abierta, aunque sí existe una opción paga para observarlo.

España y Cabo Verde abren la jornada de este lunes 15 de junio del Mundial 2026. El partido por la primera fecha del Grupo E se lleva a cabo en el Estadio de Atlanta y el juego comienza a partir de las 10:00hs (CDMX). El conjunto europeo es el claro favorito a llevarse el triunfo.

Publicidad

España es una de las principales favoritas a coronarse en la Copa del Mundo. La Roja cuenta con Lamine Yamal y otras grandes figuras y tiene todo para comenzar con un triunfo en su debut. Por su parte, Cabo Verde participa de un Mundial por primera vez en su historia.

Con respecto al primer juego de este lunes, el choque entre españoles y caboverdianos no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, España contra Cabo Verde únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

Publicidad

Dónde ver España vs. Cabo Verde por país

México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports

Tigo Sports Argentina: DSports, Flow y Paramount+

DSports, Flow y Paramount+ Sudamérica: DSports y Paramount+

DSports y Paramount+ España: DAZN, FuboTV y TVE La 1

DAZN, FuboTV y TVE La 1 Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV.

En síntesis