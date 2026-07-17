Además de una medalla, hay otras cosas sobre la mesa en el choque de potencias europeas.

El Hard Rock Stadium será el anfitrión del “juego del adiós” entre Inglaterra y Francia, que se medirán frente a frente en un enfrentamiento especular este sábado en Miami. Los dos gigantes europeos chocarán en el marco del partido del tercer puesto del Mundial 2026, en la que será la despedida de ambos del torneo de selecciones.

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Los ‘Three Lions’ y ‘Les Bleus’ disputarán este compromiso por ser los perdedores de las semifinales de la Copa del Mundo, donde cayeron ante España y Argentina respectivamente. Ahora, deberán jugar el encuentro que nadie quiere jugar, ya que no pelean por un título y hace de “previa” de la gran final de la que ninguno de los dos formará parte.

En este sentido, vale recordar lo que se presenta sobre la mesa para Inglaterra y Francia a la hora de preparar este partido. En primer lugar, por supuesto, está el honor de ganarse ser parte del podio del Mundial 2026, y escribir el nombre del país entre los mejores de una edición. Con ello, además, la medalla “de bronce” por terminar en tercer puesto.

Inglaterra y Francia sufren ‘verguenza’ por este juego [Foto: Getty]

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Ahora bien, muchos creen que eso es lo único que aparece en juego y por ello carece de importancia alguna… pero existe un factor más. El partido del tercer puesto será “el encuentro por los 2 millones”, por los premios que repartirá FIFA al finalizar la Copa del Mundo. No será la misma ganancia para el ganador y perdedor de este compromiso.

Según ha revelado la propia organización del Mundial 2026 a través de sus plataformas oficiales, quien acabe tercero embolsará 29 millones de dólares y el cuarto, 27 millones. De esta manera, surgen dos millones de diferencia de ingresos económicos entre uno y otro, de acuerdo a como quede el resultado final de Inglaterra vs. Francia.

Cuando se decrete cuál selección termina tercera y cuál cuarta en la competencia, FIFA le hace entrega del dinero a cada Federación y esta decide cuánto le da a los jugadores. Esto es, los futbolistas no tienen un premio fijo por su participación o por rendimiento, sino que las autoridades de Inglaterra o Francia elegirán la distribución final.

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¿Cuándo juegan y dónde ver Inglaterra vs. Francia por el Mundial 2026?

El partido del tercer puesto de esta Copa del Mundo se celebrará este sábado 18 de julio, con sede en el Hard Rock Stadium (más conocido como “Estadio Miami”). El encuentro de despedida para ambos equipos está estipulado para dar comienzo a partir de las 15.00 horas del Centro de México -17.00 hora local-.

El plato fuerte del sábado que tendrá a Inglaterra y Francia de protagonistas se podrá sintonizar en forma exclusiva en México por el Pase Mundial de ViX Premium. Esta plataforma paga de streaming será la única manera de seguir el compromiso en el territorio nacional, ya que no irá por televisión abierta ni de cable.