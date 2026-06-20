¿Por qué la abreviación de Curazao es CUW en el Mundial 2026?

No es CUR: Curazao es reconocida ante FIFA en este Mundial 2026 como CUW y existe una explicación que disipará las dudas de los aficionados.

Curazao vive una etapa única en la historia de su futbol. La nación dirigida por el neerlandés Dick Advocaat está disputando en esta edición de la Copa del Mundo 2026 su primera participación del torneo más importante de selecciones. Y en esta oportunidad comparte sus sueños en el Grupo E, junto con la cuatro veces campeona Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

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Fuera de lo deportivo, a muchos aficionados les ha llamado la atención la forma en la que es nombrada la isla de la región del caribe. ¿Por qué FIFA eligió las siglas CUW para abreviar el nombre de este país autónomo que forma parte integral del Reino de los Países Bajos? Les contamos a continuación:

Curazao ya perdió 7-1 en su debut mundialista, contra Alemania (Getty Images)

Curazao es conocido como CUW bajo el código ISO 3166-1 alpha-3. Una vez que esta isla con población cercana a los 150.000 habitantes empezó a competir como selección independiente, ya sin pertenecer a las Antillas Neerlandesas, FIFA autorizó su denominación con la clave con la que se identifica en el mundo.

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Calendario de Curazao en el Mundial 2026

Alemania 7-1 Curazao | Domingo 14 de junio

| Domingo 14 de junio Ecuador vs. Curazao | Sábado 20 de junio

| Sábado 20 de junio Curazao vs. Costa de Marfil | Jueves 25 de junio

En síntesis