Paso a paso, el día de la verdad se acerca y te adjuntamos todo lo que falta jugarse hasta esa fecha.

Cuando se disputó el juego inaugural, saber que se venían 104 partidos por delante parecía una eternidad. No obstante, el Mundial 2026 ya se está fumando entre nuestros dedos y al reloj de arena le queda poco. Cerca del cierre de la etapa de dieciseisavos de final, vale la pena saber dónde nos encuentra parados la definición del campeonato.

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Hasta el momento, se ha superado el ochenta por ciento del desarrollo del evento: se han disputado ya un total de ¡85 partidos! entre la fase de grupos y los Playoffs. La cantidad de encuentros por jornada y la continuidad incesante de los mismos mantuvo a los fans pegados al televisor, y mientras la Copa del Mundo iba avanzando.

Bajo estas circunstancias, a este apasionante Mundial 2026 sólo le quedan 19 juegos por delante, por lo que habrá que disfrutar cada uno de ellos como si fuera el último. Esta competición se celebra una vez cada cuatro años, y una vez que termine esta edición habrá que esperar hasta el 2030 para volver a vivir la experiencia de selecciones.

El calendario restante de partidos del Mundial 2026 hasta la gran final:

Dieciseisavos de final:

Partido 86: Argentina vs. Cabo Verde – 3 de julio en el Estadio Miami.

Argentina vs. Cabo Verde – 3 de julio en el Estadio Miami. Partido 87: Colombia vs. Ghana – 3 de julio en el Estadio Kansas City.

Colombia vs. Ghana – 3 de julio en el Estadio Kansas City. Partido 88: Australia vs. Egipto – 3 de julio en el Estadio Dallas.

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Octavos de final:

Partido 89: Paraguay vs. Francia – 4 de julio en el Estadio Filadelfia.

Paraguay vs. Francia – 4 de julio en el Estadio Filadelfia. Partido 90: Canadá vs. Marruecos – 4 de julio en el Estadio Houston.

Canadá vs. Marruecos – 4 de julio en el Estadio Houston. Partido 91: Brasil vs. Noruega – 5 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Brasil vs. Noruega – 5 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Partido 92: México vs. Inglaterra – 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

México vs. Inglaterra – 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. Partido 93: Portugal vs. España – 6 de julio en el Estadio Dallas.

Portugal vs. España – 6 de julio en el Estadio Dallas. Partido 94: Estados Unidos vs. Bélgica – 6 de julio en el Estadio Seattle.

Estados Unidos vs. Bélgica – 6 de julio en el Estadio Seattle. Partido 95: Ganador P86 vs. Ganador P88 – 7 de julio en el Estadio Atlanta.

Ganador P86 vs. Ganador P88 – 7 de julio en el Estadio Atlanta. Partido 96: Ganador P85 vs. Ganador P87 – 7 de julio en el Estadio Vancouver.

Cuartos de final:

Partido 97: Ganador P89 vs. Ganador P90 – 9 de julio en el Estadio Boston.

Ganador P89 vs. Ganador P90 – 9 de julio en el Estadio Boston. Partido 98: Ganador P93 vs. Ganador P94 – 10 de julio en el Estadio Los Ángeles.

Ganador P93 vs. Ganador P94 – 10 de julio en el Estadio Los Ángeles. Partido 99: Ganador P91 vs. Ganador P92 – 11 de julio en el Estadio Miami.

Ganador P91 vs. Ganador P92 – 11 de julio en el Estadio Miami. Partido 100: Ganador P95 vs. Ganador P96 – 11 de julio en el Estadio Kansas City.

Semifinales:

Partido 101: Ganador P97 vs. Ganador P98 – 14 de julio en el Estadio Dallas.

Ganador P97 vs. Ganador P98 – 14 de julio en el Estadio Dallas. Partido 102: Ganador P99 vs. Ganador P100 – 15 de julio en el Estadio Atlanta.

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Tercer puesto:

Partido 103: Perdedor P101 vs. Perdedor P102 – 18 de julio en el Estadio Miami.

Final: