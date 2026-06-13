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Mundial 2026

¿Por qué no juega Abde Ezzalzouli en Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El exjugador de Barcelona con presente en Real Betis no está entre los convocados del seleccionado africano. Conoce el motivo.

Abde Ezzalzouli no jugará el Mundial 2026 con Marruecos
© Getty ImagesAbde Ezzalzouli no jugará el Mundial 2026 con Marruecos

Marruecos llegó al Mundial 2026 con mucha ilusión, pero también con la baja sensible de Abde Ezzalzouli. Los Leones del Atlas son los vigentes campeones de África y vuelven a la Copa del Mundo luego de su exitosa participación en Qatar 2022, edición en la que llegaron a semifinales y finalizaron cuartos tras perder el partido del tercer puesto ante Croacia.

Ezzalzouli era una de las figuras de Marruecos pensando en esta Copa del Mundo y se perfilaba como titular para el estreno ante Brasil. Sin embargo, el extremo de Real Betis con pasado en Barcelona sufrió un esguince en el ligamento interno de la rodilla derecha y fue bajado de la lista de convocados.

La lesión ocurrió en el primer tiempo del partido amistoso de preparación previo al Mundial ante Noruega luego de chocar accidentalmente con su compañero Chadi Riad. De esta manera, Abde Ezzalzouli -de 24 años- fue desafectado de la lista y no podrá ayudar a su país en esta cita mundialista.

¿Qué jugador reemplazó a Abde Ezzalzouli en la lista de Marruecos?

El futbolista de Marruecos que fue convocado al Mundial 2026 en lugar de Abde Ezzalzouli fue Amine Sbaï, atacante del Angers de la Ligue 1. En la misma línea, Marwane Saâdane reemplazó al también lesionado Nayef Aguerd.

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En síntesis

  • Abde Ezzalzouli sufrió un esguince de rodilla y se pierde el Mundial 2026.
  • Amine Sbaï reemplazó al extremo lesionado en la lista de Marruecos.
  • Marwane Saâdane sustituyó al lesionado Nayef Aguerd en la convocatoria definitiva.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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