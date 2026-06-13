Brasil debuta este sábado en el Mundial 2026 y no podrá contar con la presencia de uno de sus cracks.

Brasil comienza este sábado su andadura en el Mundial 2026. El equipo de Carlo Ancelotti se enfrenta ni más ni menos que frente a Marruecos, por lo que se espera que sea un partido apasionante entre dos selecciones poderosas y con grandes jugadores.

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Quizás en la previa Brasil no llega como uno de los principales favoritos, pero la verdeamarelha tiene mucha historia como para descartarla. De cara al debut ante Marruecos, la mala noticia es que Neymar no está listo todavía para sumar minutos.

Detalles de la situación de Neymar

Neymar está atravesando los últimos días de rehabilitación de su lesión en la pantorrilla y Carlo Ancelotti manifestó en conferencia de prensa que espera que el futbolista de Santos entrene normalmente con el grupo en el inicio de la próxima semana.

Era de esperarse la ausencia de Neymar en el debut de Brasil porque los tiempos de recuperación no daban y no tiene sentido arriesgar su físico ya que la Copa del Mundo es larga.

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El próximo partido del conjunto de Carlo Ancelotti es el viernes 19 de junio frente a Haití. La presencia de Neymar en dicho encuentro dependerá de cómo se entrene a partir de la semana que se avecina, pero el crack del Santos podría sumar minutos en este juego.

En síntesis