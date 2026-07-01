En pleno Mundial, muchos se preguntaron qué sucedió con el volante y a continuación lo repasamos.

Cuando el fanático futbolero observa un partido de la Selección de Bosnia, al no tener un equipo repleto de estrellas de talla internacional, busca a los más conocidos. Y en los últimos tiempos, sus figuras más populares han sido Edin Dzeko y Miralem Pjanic, dos que han tenido un recorrido incluyendo grandes clubes de Europa.

Publicidad

En el caso del primero de ellos, es un nombre que quien sigue las ligas europeas tiene más presente, pues está jugando en Alemania. Sin embargo, en el caso de Pjanic, lamentablemente ha puesto fin a su carrera. El legendario mediocampista de Bosnia y con pasado en equipos de primera línea como Barcelona ya no sigue activo.

Miralem Pjanic anunció su retiro del futbol hace pocos meses, en diciembre del año pasado, un tiempo después de la finalización de su vínculo con el CSKA Moscú. Luego de no haber arreglado con un nuevo equipo tras su paso por Rusia, fue el propio jugador quien confirmó el cierre de su etapa de futbolista en una entrevista y en sus redes.

Miralem Pjanic en su paso por Barcelona [Foto: Getty]

Publicidad

Muchos aficionados en todo el planeta se sorprendieron al no verlo en el Mundial 2026 representando a Bosnia, en una lista de su selección que no tiene tantos nombres fuertes. Sin embargo, justamente tiene que ver con que tampoco era elegible a raíz de haber dejado de ejercer su profesión, por lo que acompaña al equipo desde afuera.

No obstante, Miralem Pjanic ya hacía tiempo que no vestía los colores de su país, no solo ahora que se ha retirado del futbol. Su último partido con Bosnia había sido en marzo 2024, en el repechaje para la Eurocopa. Allí ingresó apenas diez minutos ante Ucrania, y luego se supo que había sido su despedida oficial de la selección nacional.

A lo largo de su carrera como futbolista a nivel clubes, Miralem Pjanic vistió las camisetas de Barcelona, Juventus, Roma, Lyon, Besiktas, Metz, Sharjah FC y CSKA Moscú. Su etapa más exitosa y donde le guardan mejor recuerdo fue en el futbol italiano, donde supo mostrar su mejor versión. Además, formó parte de la “generación dorada” de Bosnia junto a Dzeko y compañía.