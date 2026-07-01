Estados Unidos y Bosnia no son dos rivales históricos ni dentro de la cancha ni fuera de ella, por lo que se espera que el cruce de hoy sea un encuentro sencillo de llevar. Ante la duda, FIFA eligió para este juego del Mundial 2026 a uno de los mejores réferis de Conmebol, que tiene temple para conducir sin que se produzcan fricciones.

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El encargado de impartir justicia en el partido de 16avos de final será el árbitro brasileño Raphael Claus, que ya ha hecho su debut en esta edición de la Copa del Mundo. Si bien mantiene a rienda corta los encuentros, suele dejar jugar y no es “tarjetero”, favoreciendo la fluidez y platicando con el futbolista para evitar que se le vaya de las manos.

Raphael Claus nació en septiembre de 1979 en Santa Bárbara d’Oeste, en el estado de Sao Paulo en Brasil. Tiene 46 años de edad y es de los mejores jueces de su país. De chico su sueño era ser futbolista profesional y jugó en categorías juveniles hasta sus 20 años, cuando entendió que no tenía condiciones para llegar lejos como quisiera.

Raphael Claus dirigiendo en el Mundial 2026 [Foto: Getty]

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Tras poner fin a su formación como jugador amateur, decidió seguir vinculado al futbol y a sus 22 años se incribió en el curso de arbitraje de la Federación Paulista. Mientras se preparaba para ser silbante, también cursó para convertirse en docente de educación física, completando aquellos estudios a lo que luego fue su verdadera profesión.

Luego de un crecimiento paulatino en divisiones menores, Raphael Claus se estrenó como juez de Primera División a los 33 años, cuando en 2012 debutó en el Brasileirao. Desde entonces, en muchas ocasiones fue condecorado como el mejor árbitro del campeonato brasileño. Hoy es por diferencia uno de los más destacados de su tierra.

Tras pelearla por un tiempo en el ámbito doméstico, Raphael Claus obtuvo el gafete FIFA a los 36 años. A partir del año 2015, pudo empezar a dirigir en el plano internacional, transformándose en un habitué de partidos de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. También se ganó el derecho de ir de intercambio a torneos en Europa.

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Dentro de lo que es CONMEBOL tuvo un desarrollo a groso modo, llegando a recibir el privilegio de dirigir una final de Copa América (en 2024, entre Argentina y Colombia). También pudo estar a cargo de una definición de la Recopa Sudamericana. Así, fue ganando respeto y reconocimiento entre propios y extraños en el continente.

Para el árbitro de Estados Unidos vs. Bosnia, el Mundial 2026 representa su segunda Copa del Mundo. En Qatar 2022 ya había estado al frente de grandes cruces, como Inglaterra-Irán y Canadá-Marruecos. En la presente Copa del Mundo ya le había tocado conducir el compromiso entre España y Arabia Saudita, con triunfo europeo.

El cuerpo arbitral completo de Estados Unidos vs. Bosnia del Mundial 2026:

Árbitro principal: Raphael Claus (Brasil)

Raphael Claus (Brasil) Asistente 1: Danilo Manis (Brasil)

Danilo Manis (Brasil) Asistente 2: Rodrigo Figueiredo (Brasil)

Rodrigo Figueiredo (Brasil) Cuarto árbitro: Dario Herrera (Argentina)

Dario Herrera (Argentina) Quinto árbitro: Cristian Navarro (Argentina)

Cristian Navarro (Argentina) VAR: Juan Soto (Venezuela)

Juan Soto (Venezuela) AVAR: Nicolas Gallo (Colombia)

Nicolas Gallo (Colombia) SVAR: Jerome Brisard (Francia)