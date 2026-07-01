Por si no has seguido sus últimos tiempos, aquí te contamos cómo llegó el goleador a la Copa del Mundo.

La Selección de Bosnia había sido noticia por dejar a Italia nuevamente sin Copa del Mundo en aquel repechaje internacional, pero luego ha estado a la altura de su clasificación. En primer lugar pudo superar la fase de grupos, y ahora afrontará los 16avos de final del Mundial 2026, con el sueño de escribir otra página grande en su propia historia.

Publicidad

Antes de cruzarse con Estados Unidos, su rival de estos dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, la ilusión del equipo está puesta individualmente en Edin Dzeko; sí, el histórico. Goleador de raza, del estilo de los de antes, el capitán de Bosnia en el Mundial 2026 será la referencia de ataque de su selección en busca del pasaje a octavos.

Edin Dzeko ha construido su leyenda por sus brillantes pasos por Roma y Manchester City años atrás, pero pocos han seguido los últimos tiempos de su carrera. Actualmente, el ‘9’ representa los colores del Schalke 04, emblemática institución del futbol de Alemania, a la que el centrodelantero se ha incorporado muy recientemente.

Dzeko pasa un buen momento en club y selección [foto: Getty]

Publicidad

El atacante y referente de Bosnia se incorporó al Schalke 04 a principio de año, en el mercado de invierno europeo. En sus primeros meses en el club, participó en 9 goles en 11 partidos, antes de incorporarse a su selección para jugar el Mundial 2026. Fueron 6 tantos y 3 asistencias en ese número de presentaciones vistiendo la camiseta azul y blanca.

Al finalizar este semestre en su club, Edin Dzeko cumplió un gran objetivo con el Schalke 04: logró el ascenso a la Bundesliga luego de tres años de ausencia. Entre llevar a Bosnia al Mundial 2026 y esto, el delantero disfruta un gran momento a los 40 años de edad. El siguiente objetivo, meter a su país en los octavos de final del torneo.

Ahora bien, lo que es incierto es el futuro deportivo del goleador tras la Copa del Mundo. El contrato de Edin Dzeko finalizaba este 30 de junio (ya pasó), pero tenía una opción para extender el vínculo por seis meses más, que el club no comunicó si se ejecutó. El propio jugador aseguró que su devenir se definiría luego del Mundial, ya que hoy tiene la mente en Bosnia.

Publicidad

Dentro de lo que es su país, el atacante ya reveló que se retirará de la Selección después del Mundial 2026. Si pierde ante Estados Unidos, este será su último partido; si no, será el próximo o el siguiente. En este torneo, fue suplente en el primer juego y titular en los dos siguientes, pero todavía no ha marcado goles. ¿Podrá hacerlo en los dieciseisavos de final?