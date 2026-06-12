¿Juega Alphonso Davies? Las alineaciones de Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026

Comienza el segundo día del Mundial 2026 y este viernes se disputan dos partidos. Uno de ellos tiene como protagonistas a Canadá y a Bosnia, selecciones que se enfrentan en el Estadio Nacional de Canadá y el juego inicia a las 13:00hs (CDMX).
Por el lado del local, Canadá clasificó automáticamente por ser anfitrión. El equipo dirigido por Jesse Marsch le ganó por 2-0 a Uzbekistán e igualó 1-1 con Irlanda en los dos amistosos previos a su debut. Los Rojos participarán de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia y tendrán la gran baja de Alphonso Davies por molestias.
Con respecto a los europeos, Bosnia se ganó su lugar en el Mundial 2026 luego de eliminar a Italia en los penales en uno de los repechajes UEFA en marzo. Edin Dzeko lidera al conjunto balcánico y esta es su segunda participación en la historia del torneo.
La probable alineación de Canadá
- Maxime Crépeau
- Alistair Johnston
- Derek Cornelius
- Luc de Fougerolles
- Richie Laryea
- Tajon Buchanan
- Ismaël Koné
- Stephen Eustáquio
- Liam Millar
- Jonathan David
- Cyle Larin
La probable alineación de Bosnia
- Nikola Vasilj
- Amar Dedić
- Nikola Katić
- Tarik Muharemović
- Sead Kolašinac
- Esmir Bajraktarević
- Ivan Bašić
- Benjamin Tahirović
- Kerim Alajbegović
- Ermedin Demirović
- Edin Džeko