¿Juega Alphonso Davies? Las alineaciones de Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026

Canadá y Bosnia se enfrentan este viernes en el Estadio Nacional de Canadá en el primer juego del Grupo B del Mundial.

Comienza el segundo día del Mundial 2026 y este viernes se disputan dos partidos. Uno de ellos tiene como protagonistas a Canadá y a Bosnia, selecciones que se enfrentan en el Estadio Nacional de Canadá y el juego inicia a las 13:00hs (CDMX).

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Por el lado del local, Canadá clasificó automáticamente por ser anfitrión. El equipo dirigido por Jesse Marsch le ganó por 2-0 a Uzbekistán e igualó 1-1 con Irlanda en los dos amistosos previos a su debut. Los Rojos participarán de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia y tendrán la gran baja de Alphonso Davies por molestias.

Con respecto a los europeos, Bosnia se ganó su lugar en el Mundial 2026 luego de eliminar a Italia en los penales en uno de los repechajes UEFA en marzo. Edin Dzeko lidera al conjunto balcánico y esta es su segunda participación en la historia del torneo.

La probable alineación de Canadá

Maxime Crépeau

Alistair Johnston

Derek Cornelius

Luc de Fougerolles

Richie Laryea

Tajon Buchanan

Ismaël Koné

Stephen Eustáquio

Liam Millar

Jonathan David

Cyle Larin

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La probable alineación de Bosnia