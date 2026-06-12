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Mundial 2026

¿Juega Alphonso Davies? Las alineaciones de Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026

Canadá y Bosnia se enfrentan este viernes en el Estadio Nacional de Canadá en el primer juego del Grupo B del Mundial.

Canadá y Bosnia se enfrentan en el Mundial 2026
© Getty ImagesCanadá y Bosnia se enfrentan en el Mundial 2026

Comienza el segundo día del Mundial 2026 y este viernes se disputan dos partidos. Uno de ellos tiene como protagonistas a Canadá y a Bosnia, selecciones que se enfrentan en el Estadio Nacional de Canadá y el juego inicia a las 13:00hs (CDMX).

Por el lado del local, Canadá clasificó automáticamente por ser anfitrión. El equipo dirigido por Jesse Marsch le ganó por 2-0 a Uzbekistán e igualó 1-1 con Irlanda en los dos amistosos previos a su debut. Los Rojos participarán de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia y tendrán la gran baja de Alphonso Davies por molestias.

Con respecto a los europeos, Bosnia se ganó su lugar en el Mundial 2026 luego de eliminar a Italia en los penales en uno de los repechajes UEFA en marzo. Edin Dzeko lidera al conjunto balcánico y esta es su segunda participación en la historia del torneo.

La probable alineación de Canadá

  • Maxime Crépeau
  • Alistair Johnston
  • Derek Cornelius
  • Luc de Fougerolles
  • Richie Laryea
  • Tajon Buchanan
  • Ismaël Koné
  • Stephen Eustáquio
  • Liam Millar
  • Jonathan David
  • Cyle Larin

La probable alineación de Bosnia

  • Nikola Vasilj
  • Amar Dedić
  • Nikola Katić
  • Tarik Muharemović
  • Sead Kolašinac
  • Esmir Bajraktarević
  • Ivan Bašić
  • Benjamin Tahirović
  • Kerim Alajbegović
  • Ermedin Demirović
  • Edin Džeko
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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