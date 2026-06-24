¿Por qué no juega Alphonso Davies en Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026?

La figura de Canadá y del Bayern Múnich, no estará en el 11 titular para el partido de hoy de su equipo ante los europeos.

Canadá y Suiza se enfrentan este martes desde las 13:00 hs de la Ciudad de México en el BC Place Stadium de Vancouver, por la tercera y última jornada del Grupo B del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan con el objetivo de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final y cerrar de la mejor manera una fase de grupos que los tuvo como protagonistas desde el inicio.

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El encuentro también será clave para definir quién se quedará con el primer puesto de la zona. Canadá lidera la tabla gracias a una mejor diferencia de gol, mientras que Suiza lo sigue de cerca. Incluso, un empate les permitirá a ambos avanzar de ronda, aunque los norteamericanos finalizarían en lo más alto del grupo y los europeos como escoltas.

Sin embargo, una de las grandes sorpresas de la previa pasa por la ausencia de Alphonso Davies entre los titulares de Canadá. El lateral y una de las máximas figuras del equipo no estará desde el arranque frente a Suiza y comenzará el partido en el banco de suplentes, algo que llamó la atención de los hinchas canadienses.

La decisión está directamente relacionada con su estado físico. El futbolista del Bayern Múnich sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo durante el mes de mayo y todavía no se encuentra al ciento por ciento. De hecho, tampoco sumó minutos en los primeros dos partidos. Aunque ya está en condiciones de integrar la convocatoria, el cuerpo técnico prefiere llevarlo de manera progresiva y no arriesgarlo antes de tiempo.

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Los titulares de Canadá para enfrentar a Suiza

Maxime Crépeau

Alistair Johnston

Luc de Fougerolles

Derek Cornelius

Richie Laryea

Mathieu Choinière

Nathan Saliba

Cyle Larin

Jonathan David

Tajon Buchanan

Ali Ahmed

En sintesis