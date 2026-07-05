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MUNDIAL 2026

¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El futbolista español no fue elegido por Javier Aguirre para el duelo importante ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Javier Aguirre no eligió a Fidalgo en el equipo titular.
© Getty ImagesJavier Aguirre no eligió a Fidalgo en el equipo titular.

México afronta uno de los desafíos más importantes del Mundial 2026 este domingo, cuando reciba a Inglaterra desde las 18:00 hs de la CDMX en el Estadio Azteca por los octavos de final. El conjunto de Javier Aguirre intentará aprovechar el respaldo de su afición y las condiciones de la altura para seguir haciendo historia.

El seleccionado mexicano atraviesa un momento inmejorable. Ganó los cuatro partidos que disputó hasta el momento y llega a esta instancia con la confianza por las nubes, luego de dejar en el camino a Ecuador con una actuación muy sólida.

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Del otro lado estará una Inglaterra que también mantiene el invicto en el torneo. El combinado europeo consiguió tres triunfos y un empate en sus primeras cuatro presentaciones, resultados que lo ubican entre los máximos aspirantes a levantar el trofeo.

Entre las decisiones que más llamaron la atención en la previa aparece la ausencia de Álvaro Fidalgo en el once inicial. El volante quedó fuera de la formación titular por decisión técnica de Javier Aguirre, quien optó por repetir el mismo equipo que venció a Ecuador en la ronda anterior.

Formación de México ante Inglaterra

  • Raúl Rangel
  • Jorge Sánchez
  • César Montes
  • Johan Vásquez,
  • Jesús Gallardo
  • Erik Lira
  • Luis Romo
  • Gilberto Mora
  • Raúl Jiménez
  • Julián Quiñones
  • Roberto Alvarado
Ver también

Qué pasa si México pierde, empata o gana con Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026

En sintesis

  • Álvaro Fidalgo quedó fuera de la alineación titular de México por decisión técnica de Aguirre.
  • El partido de octavos del Mundial 2026 se disputa este domingo en el Estadio Azteca.
  • La selección mexicana llega tras ganar sus cuatro partidos anteriores y eliminar a Ecuador.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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