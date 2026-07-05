¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El futbolista español no fue elegido por Javier Aguirre para el duelo importante ante Inglaterra en el Mundial 2026.

México afronta uno de los desafíos más importantes del Mundial 2026 este domingo, cuando reciba a Inglaterra desde las 18:00 hs de la CDMX en el Estadio Azteca por los octavos de final. El conjunto de Javier Aguirre intentará aprovechar el respaldo de su afición y las condiciones de la altura para seguir haciendo historia.

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El seleccionado mexicano atraviesa un momento inmejorable. Ganó los cuatro partidos que disputó hasta el momento y llega a esta instancia con la confianza por las nubes, luego de dejar en el camino a Ecuador con una actuación muy sólida.

Del otro lado estará una Inglaterra que también mantiene el invicto en el torneo. El combinado europeo consiguió tres triunfos y un empate en sus primeras cuatro presentaciones, resultados que lo ubican entre los máximos aspirantes a levantar el trofeo.

Entre las decisiones que más llamaron la atención en la previa aparece la ausencia de Álvaro Fidalgo en el once inicial. El volante quedó fuera de la formación titular por decisión técnica de Javier Aguirre, quien optó por repetir el mismo equipo que venció a Ecuador en la ronda anterior.

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Formación de México ante Inglaterra

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez,

Jesús Gallardo

Erik Lira

Luis Romo

Gilberto Mora

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

Roberto Alvarado

En sintesis