Los escenarios del Tri en el certamen internacional según su resultado en el compromiso ante los Three Lions.

En el marco de los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Ambos conjuntos van por el pasaje a la siguiente ronda.

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El conjunto nacional llegó al quinto partido y ahora va por más ante una candidata a ganar el torneo luego de vencer a Ecuador. Por el lado de los Three Lionsl, si bien sufrió para vencer a RD Congo, dio vuelta el partido y buscará seguir avanzando.

¿Qué pasa si México gana ante Inglaterra por el Mundial 2026?

Si el cuadro dirigido por Javier Aguirre vence a los europeos por cualquier diferencia de gol, con o sin goles de ambos, el cuadro mexicano avanzará a los Cuartos de Final del torneo, donde ya lo espera Brasil, que hizo los deberes y eliminó a Noruega.

¿Qué pasa si México empata ante Inglaterra por el Mundial 2026?

Si el cuadro del continente americano no pasa de la igualdad ante los del Viejo Continente, sea con o sin goles, jugarán un tiempo extra de 30 minutos. De persistir la igualdad, habrá una tanda de penales para definir al ganador de la llave.

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¿Qué pasa si México pierde ante Inglaterra por el Mundial 2026?

Si México pierde ante el cuadro dirigido por Thomas Tuchel, marquen o no ambos, quedará automáticamente eliminado del certamen internacional. No hay segundas oportunidades, por lo que el equipo necesita al menos ganar o empatar para tener aspiraciones de pasar en los 90 o 120 minutos reglamentarios, o por penales.