Quién es el árbitro de Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026

Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado por un lugar en la semifinal del Mundial 2026. Un francés es el silbante principal.

Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro entre las dos selecciones europeas comienza a partir de las 15:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Hard Rock de Miami.

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Inglaterra busca llegar a la semifinal de una Copa del Mundo al igual que en Rusia 2018, mientras que Noruega ya hizo historia al alcanzar los cuartos de final por primera vez. Es un partido trascendental para ambos países y por eso el prestigioso árbitro Clément Turpin es el silbante del juego.

El perfil de Clément Turpin

Clément Turpin es un árbitro nacido en Francia de 44 años que se encuentra viviendo el punto máximo de su trayectoria profesional debido a que está participando por tercera vez de la Copa del Mundo tras arbitrar en la edición de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Este será el cuarto partido que dirige el silbante francés. Clément Turpin ya estuvo en la victoria 4-2 de Inglaterra sobre Croacia, en el empate 0-0 entre Paraguay y Australia y en el triunfo de Colombia por 1-0 frente a Ghana en los dieciseisavos de final.

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Clément Turpin en el Mundial 2026 (Getty Images)

El recorrido y la vasta experiencia que ostenta el colegiado europeo están fuertemente ligados a las competiciones de su continente natal. A lo largo de su carrera, la cual inició en 2010 con las competencias locales, Turpin dirigió más de 300 partidos correspondientes a la Primera División de Francia. Asimismo, desde 2012 FIFA lo nombró como árbitro internacional y ha estado presente en Eliminatorias Mundialistas, Juegos Olímpicos, como así también amistosos, Eurocopa o Nations League.

Además de dos Mundiales de Mayores, Clément Turpin también ha estado presente en Eurocopa Sub-19 y Sub-21. A nivel clubes, por otro lado, también ha dirigido Champions League, Europa League, Conference League, Supercopa de Europa, registrando más de 100 partidos en estas competencias. En tanto, también fue parte del novedoso Mundial de Clubes 2025, también en Estados Unidos.

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Este podría ser el último partido de Clément Turpin en el Mundial 2026 debido a que Francia es semifinalista, aunque si el conjunto galo no llega a la final entonces el silbante nacido en Oullins podría ser candidato a estar en el partido decisivo del torneo.

La terna arbitral completa de Noruega vs Inglaterra

Árbitro principal : Clement Turpin

: Clement Turpin Asistente 1 : Nicolas Danos

: Nicolas Danos Asistente 2 : Benjamin Pages

: Benjamin Pages Cuarto árbitro : Alejandro Hernandez

: Alejandro Hernandez Quinto árbitro : Jose Enrique Naranjo

: Jose Enrique Naranjo VAR : Jerome Brisard

: Jerome Brisard AVAR : Armando Villarreal

: Armando Villarreal SVAR: Carlos Del Cerro Grande

En síntesis

El francés Clément Turpin es el árbitro del Noruega vs. Inglaterra por el Mundial.

es el árbitro del Noruega vs. Inglaterra por el Mundial. El partido se disputa este sábado 11 de julio en el Estadio Hard Rock.

en el Estadio Hard Rock. Turpin ya dirigió a Inglaterra en su victoria 4-2 sobre Croacia este torneo.