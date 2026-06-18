¿Por qué no juega Armando Hormiga González en México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

El delantero de Chivas regresa al Estadio Akron con la Selección Mexicana, pero aparece en el once inicial.

México vuelve al ruedo este jueves ante Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026. El Tri comenzó con el pie derecho ante Sudáfrica y ahora enfrenta al combinado asiático en el Estadio Akron, oficialmente Estadio Guadalajara durante la Copa del Mundo.

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El seleccionado nacional será local en la casa de las Chivas y hay especial atención entre los aficionados del Rebaño Sagrado por lo que pueda hacer Armando González. No obstante, la Hormiga brilla por su ausencia en la alineación titular de Javier Aguirre.

¿Por qué no juega Armando Hormiga González en México vs. Corea?

La ausencia de Armando González en la alineación de México ante Corea del Sur responde a una decisión futbolística de Javier Aguirre. La Hormiga está en óptimas condiciones para jugar, pero esperará por su turno en el banco de suplentes.

Armando González comienza el partido en el banco de suplentes (Getty Images)

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El tridente de México para enfrentar a Corea del Sur

Javier Aguirre eligió formar en ataque a Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones para el choque con Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A. Esta fue la misma delantera del debut ante Sudáfrica y el Vasco optó por mantenerlos en el once inicial.

En síntesis