Bernardo Silva no juega el Colombia vs Portugal

Esta es la razón por la que el día de hoy Bernardo Silva no sale en el cuadro de Roberto Martínez.

Hoy se juega uno de los partidos más importantes para Portugal ante Colombia. El conjunto de Roberto Martínez ya confirmó sus alineaciones ante la FIFA y una de las grandes ausencias para el duelo de esta tarde es la de Bernardo Silva, quien sí ha tenido minutos en los partidos anteriores y que hoy arranca desde la banca.

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Bernando Silva no juega el Colombia vs Portugal

El resultado que obtuvieron ante la República del Congo, donde el partido de Bernardo no fue el mejor, hizo que Martínez modificara, ya que fue el único partido en el que estuvo como titular en la escuadra, pero además se llevó una tarjeta amarilla en los minutos que se le dieron, por lo que ante Uzbekistán fue suplente.

Sólo lo mostrado ante los uzbekos y a los congoleños, habría sido la razón por la cual Silva no sale en el cuadro titular de hoy ante Colombia. Hay que mencionar que los cafeteros son una plantilla muy rápida y esto sería una de las cualidades que ya no tiene tan destacada Bernardo, por lo que ahora se optó por que fuera un cambio necesario más tarde.

En síntesis

Bernardo Silva arrancará desde la banca en el trascendental partido de hoy entre Portugal y Colombia.

arrancará desde la banca en el trascendental partido de hoy entre Portugal y Colombia. El técnico Roberto Martínez optó por la suplencia del jugador debido a su bajo rendimiento y una tarjeta amarilla en el duelo previo ante RD Congo.

optó por la suplencia del jugador debido a su bajo rendimiento y una tarjeta amarilla en el duelo previo ante RD Congo. La velocidad del conjunto colombiano motivaría este ajuste táctico, guardando a Silva como una opción de cambio para la segunda mitad.