¿Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal vs. Nigeria por el amistoso previo al Mundial 2026?

El mediocampista no forma parte del equipo titular para el amistoso ante Nigeria que se juega en tierras portuguesas.

La Selección de Portugal disputará este martes su último amistoso antes del inicio del Mundial 2026. Después de vencer a Chile en su presentación anterior, el conjunto luso se enfrentará a Nigeria en su despedida ante su afición antes de viajar hacia Norteamérica para comenzar su participación en el torneo.

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Este partido le servirá al cuerpo técnico para terminar de ajustar algunos detalles y darle rodaje a distintos futbolistas. Si bien la base del equipo parece estar definida, el entrenador sigue evaluando variantes de cara a una competencia que exigirá un alto nivel desde el comienzo.

El debut de Portugal en el Mundial será el próximo 17 de junio frente a la República Democrática del Congo. El seleccionado portugués intentará arrancar con una victoria para encaminar su clasificación a la siguiente ronda y llegar con confianza a los compromisos posteriores.

Para el encuentro ante Nigeria, el entrenador ya confirmó el equipo titular y una de las novedades es la ausencia de Bernardo Silva desde el arranque. El volante con pasado en Manchester City comenzará el partido entre los suplentes, aunque no se debe a ninguna molestia física ni a una lesión.

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La decisión responde únicamente a una cuestión técnica. El cuerpo técnico busca probar otras opciones dentro del once inicial y aprovechar este amistoso para observar diferentes variantes antes del inicio de la Copa del Mundo.

La formación de Portugal para enfrentar a Nigeria

Diogo Costa

Diogo Dalot

Gonçalo Inácio

Rúben Dias

Nélson Semedo

Vitinha

João Neves

Francisco Trincão

Bruno Fernandes

Pedro Neto

Cristiano Ronaldo

En sintesis

Portugal enfrentará este martes a Nigeria en su último partido amistoso de preparación.

enfrentará este martes a Nigeria en su último partido amistoso de preparación. El astro Cristiano Ronaldo fue confirmado dentro de la alineación titular portuguesa.

fue confirmado dentro de la alineación titular portuguesa. El mediocampista Bernardo Silva comenzará el encuentro amistoso desde el banco de suplentes.