¿Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

Desde las 11:00 hs de la CDMX, Portugal se enfrenta a Uzbekistán por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Houston Stadium. Un partido clave para ambos en el Grupo K.
Tras el flojo rendimiento del equipo en su debut ante RD Congo, encuentro que terminó 1-1, los europeos necesitan reaccionar y sumar de a tres para no complicarse en la pelea por la clasificación a la próxima instancia del torneo. Un empate o derrota los complica de cara a la última jornada.
Del otro lado, Uzbekistán llega golpeado tras caer 3-1 ante Colombia en su estreno, pero con la ilusión intacta de dar el batacazo y meterse de lleno en la discusión del grupo.
La gran sorpresa en la previa pasa por la ausencia de Bernardo Silva en el once inicial de Portugal, una de las piezas habituales del mediocampo europeo y uno de los nombres más importantes del plantel. La decisión fue técnica y no por algún problema físico.
Los 11 titulares de Portugal para jugar ante Uzbekistán
- Diogo Costa
- João Cancelo
- Rúben Dias
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- João Neves
- Vitinha
- Bruno Fernandes
- João Félix
- Pedro Neto
- Cristiano Ronaldo
Portugal vs. Uzbekistán: sigue EN VIVO la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026
En sintesis
- Portugal y Uzbekistán juegan por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026.
- El mediocampista Bernardo Silva será suplente ante Uzbekistán por una decisión puramente técnica.
- El delantero Cristiano Ronaldo integra la alineación de 11 titulares de la selección portuguesa.