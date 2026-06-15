¿Por qué no juega Brian Rodríguez en Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026?

Brian Rodríguez fue uno de los mejores futbolistas del América en la temporada y juega su primera Copa del Mundo con Uruguay.

Uruguay hace su estreno en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio en el partido frente a Arabia Saudita por la primera jornada del Grupo H. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Miami, el Hard Rock, y comienza a partir de las 16:00hs (CDMX).

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En la previa se esperaba que la selección charrúa se dispute con España el liderazgo de la zona, pero La Roja empató 0-0 con Cabo Verde y prendió las alarmas. Brian Rodríguez es uno de los representantes de la Liga MX y del América en la Copa del Mundo.

Con respecto al extremo, Brian Rodríguez no es titular con Uruguay en el partido de este lunes contra Arabia Saudita. Marcelo Bielsa, el entrenador argentino que dirige a la Celeste, tomó la decisión de no incluir al futbolista de Las Águilas en la alineación inicial.

La delantera de Uruguay para su debut en el Mundial la componen Darwin Núñez, Federico Viñas y Maximiliano Araújo, el ex futbolista del Toluca. Lo más probable es que Brian Rodríguez tenga la oportunidad de sumar minutos en la segunda mitad.

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La temporada de Brian Rodríguez

Brian Rodríguez ha sido uno de los mejores jugadores del América en la temporada; el uruguayo convirtió 13 goles y dio 8 asistencias en 42 partidos con los de Coapa. Por su parte, el extremo acumula 4 tantos y 4 asistencias en 33 juegos con Uruguay.

En síntesis