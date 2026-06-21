Qué pasa si España gana, empata o pierde con Arabia Saudita por el Mundial 2026

España se enfrenta este domingo 21 de junio con Arabia Saudita en el Mundial 2026. Los escenarios que se le pueden presentar a La Roja.

España se enfrenta con Arabia Saudita este domingo 21 de junio en el Estadio Atlanta por la segunda jornada del Mundial 2026. La Roja viene de empatar 0-0 con Cabo Verde en lo que fue el resultado más sorprendente hasta ahora del torneo y busca su primera victoria.

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Sin embargo, si bien en la previa España es la favorita a obtener el triunfo, tendrá enfrente a un rival que lo puede complicar. Arabia Saudita viene de igualar 1-1 con Uruguay en el debut en la Copa del Mundo, por lo que La Roja tiene que respetar a los asiáticos.

Qué pasa si España le gana a Arabia Saudita

Si España le gana a Arabia Saudita este domingo 21 de junio todavía no aseguraría su clasificación a los dieciseisavos de final pero casi con seguridad ya tendría el boleto para avanzar de ronda. En este caso habría que aguardar al tercer partido contra Uruguay para definir la posición.

Qué pasa si España empata con Arabia Saudita

Si España empata con Arabia Saudita este domingo 21 de junio, La Roja estaría casi que obligada a ganarle a Uruguay en la tercera jornada para clasificar. Aunque también dependería del resultado de la Celeste frente a Cabo Verde, partido que se disputa más tarde.

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Qué pasa si España pierde con Arabia Saudita

Si España pierde con Arabia Saudita este domingo 21 de junio, el equipo de Luis de la Fuente tendría que ganarle sí o sí a Uruguay en el tercer juego para avanzar de la Fase de Grupos y en este caso ya no lo haría como líder de la zona y probablemente sea como un mejor tercero.

La tabla de posiciones del Grupo H