Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

¿Por qué no juega David Raya en España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

España juega un partido clave ante Arabia Saudita luego del empate 0-0 con Cabo Verde.

David Raya, portero del Arsenal
© Getty ImagesDavid Raya, portero del Arsenal

España juega este domingo 21 de junio frente a Arabia Saudita en un partido clave por el Mundial 2026. El encuentro comienza a las 10:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Atlanta.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente viene de empatar 0-0 con Cabo Verde en un resultado sorprendente. Es por este motivo que el juego ante Arabia Saudita se transforma en un duelo trascendental y el portero de España será clave para salvar en las situaciones que tenga el rival, que en este caso no es David Raya.

La situación de los porteros en España

David Raya no juega con España ante Arabia Saudita porque Luis de la Fuente considera a Unai Simón como el titular en la actualidad. El portero del Arsenal ha tenido una gran temporada al ser campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League, pero no es suficiente para el técnico.

De hecho, el otro portero suplente es Joan García, el arquero titular del Barcelona. A pesar de que Unai Simón es el que menos presente tiene comparado a los otros dos, es cierto que el jugador del Athletic Club es el titular desde hace tiempo y Luis de la Fuente sigue confiando en él.

Y, salvo que Unai Simón cometa algún error, el portero del Athletic Club se encamina a jugar durante todo el Mundial 2026 y tanto David Raya como Joan García tendrán que ver el torneo desde la banca.

En síntesis

Ver también

¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

  • David Raya será suplente con España este domingo 21 de junio en el Mundial.
  • El entrenador Luis de la Fuente eligió a Unai Simón como el portero titular.
  • El partido de España se disputa ante Arabia Saudita en el Estadio Atlanta.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones