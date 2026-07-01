¿Por qué no juega Bukayo Saka en Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Thomas Tuchel envió a la banca a Bukayo Saka: Inglaterra no lo contempla como titular en el duelo ante RD Congo en Atlanta, Estados Unidos.

Inglaterra lideró el Grupo H de la Copa del Mundo 2026, pero ahora tiene que confirmar su condición de candidato al título contra la República Democrática del Congo. Los británicos enfrentan HOY miércoles 1 de julio a la nación africana con el objetivo de clasificar a Octavos de Final y enfrentar a México en el Azteca.

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Y para esta misión de fase eliminatoria, Thomas Tuchel movió la alineación que cerró la etapa de grupos ante Panamá: Marcus Rashford reemplazó a Anthony Gordon, Declan Rice tomó el lugar de Morgan Rogers y Noni Madueke ocupó un lugar en la ofensiva frente a la suplencia del capitán del Arsenal, Bukayo Saka.

¿Por qué no juega Bukayo Saka ante RD Congo?

De acuerdo a la información que brindó el periodista David Ornstein, Bukayo Saka continúa gestionando su condición física y la cantidad de minutos disputados en este Mundial 2026. Vale la pena aclarar que registró una larga temporada, finalizada recién el 30 de mayo, en la definición de la UEFA Champions League con el título de PSG ante Arsenal en Budapest.

Bukayo Saka podrá sumar minutos como alternativa desde la banca (Getty Images)

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La alineación de Inglaterra para enfrentar a RD Congo

Jordan Pickford

Ezri Konsa

Nico Oreilly

Marc Guehi

Djed Spence

Declan Rice

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Marcus Rashford

Noni Madueke

Harry Kane

DT: Thomas Tuchel

En síntesis