¿Por qué no juega Bukayo Saka en Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Inglaterra lideró el Grupo H de la Copa del Mundo 2026, pero ahora tiene que confirmar su condición de candidato al título contra la República Democrática del Congo. Los británicos enfrentan HOY miércoles 1 de julio a la nación africana con el objetivo de clasificar a Octavos de Final y enfrentar a México en el Azteca.
Y para esta misión de fase eliminatoria, Thomas Tuchel movió la alineación que cerró la etapa de grupos ante Panamá: Marcus Rashford reemplazó a Anthony Gordon, Declan Rice tomó el lugar de Morgan Rogers y Noni Madueke ocupó un lugar en la ofensiva frente a la suplencia del capitán del Arsenal, Bukayo Saka.
¿Por qué no juega Bukayo Saka ante RD Congo?
De acuerdo a la información que brindó el periodista David Ornstein, Bukayo Saka continúa gestionando su condición física y la cantidad de minutos disputados en este Mundial 2026. Vale la pena aclarar que registró una larga temporada, finalizada recién el 30 de mayo, en la definición de la UEFA Champions League con el título de PSG ante Arsenal en Budapest.
Bukayo Saka podrá sumar minutos como alternativa desde la banca (Getty Images)
La alineación de Inglaterra para enfrentar a RD Congo
- Jordan Pickford
- Ezri Konsa
- Nico Oreilly
- Marc Guehi
- Djed Spence
- Declan Rice
- Elliot Anderson
- Jude Bellingham
- Marcus Rashford
- Noni Madueke
- Harry Kane
- DT: Thomas Tuchel
Quién es Adham Makhadmeh, el árbitro de Inglaterra vs. RD Congo por los 16vos de Final del Mundial 2026
En síntesis
- Bukayo Saka gestiona su estado físico y no jugará frente a RD Congo.
- Thomas Tuchel incluyó como titulares a Marcus Rashford, Declan Rice y Noni Madueke.
- Inglaterra y RD Congo definen quién enfrentará a México en el Estadio Azteca.