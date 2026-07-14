¿Por qué no juega Désiré Doué en Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026?

Francia se enfrenta con España este martes 14 de julio por la gran semifinal del Mundial 2026. El encuentro comienza a las 13:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Dallas.
Francia ha sido el equipo más poderoso de la Copa del Mundo hasta el momento, pero España ha sabido derrotar a los galos en los últimos años. Didier Deschamps tomó una decisión fuerte en la previa de la semifinal al no incluir a Désiré Doué en la alineación titular.
Désiré Doué no está lesionado ni tiene ninguna molestia, pero Didier Deschamps prefirió darle la titularidad a Bradley Barcola pese al buen partido que hizo el joven de 21 años.
Es una decisión táctica del entrenador de Francia. Podría decirse que Bradley Barcola tiene más sacrificio y más velocidad para contraatacar pensando en ayudar a defender a Lamine Yamal y luego para atacar los espacios vacíos que deje España.
Este es el único cambio que hace Didier Deschamps en la alineación titular con respecto a los futbolistas que vienen jugando en los últimos partidos. Désiré Doué esperará su oportunidad en la segunda mitad.
La alineación de Francia
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- Dayot Upamecano
- William Saliba
- Lucas Digne
- Manu Koné
- Adrien Rabiot
- Ousmane Dembélé
- Michael Olise
- Bradley Barcola
- Kylian Mbappé