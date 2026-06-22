¿Por qué no juega Désiré Doué en Francia vs. Irak por el Mundial 2026?

Desde las 15:00 hs de la Ciudad de México, Francia va por su clasificación a la próxima instancia del Mundial 2026. Tras el triunfo por 3-1 ante Senegal en la primera jornada, el conjunto europeo se enfrenta a Irak en el Lincoln Financial Field con el objetivo de sumar una nueva victoria y seguir demostrando que es uno de los grandes candidatos al título.
Del otro lado estará Irak, que intentará recuperarse luego de la dura derrota por 4-1 frente a Noruega en su debut. El seleccionado asiático necesita dar el golpe ante uno de los favoritos del torneo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
En Francia hay una ausencia que llamó la atención en la formación titular: Désiré Doué. El joven futbolista comenzará el encuentro en el banco de suplentes por decisión técnica del entrenador Didier Deschamps, que optó por otras opciones en el equipo.
El 11 de Francia para enfrentar a Irak
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- Dayot Upamecano
- William Saliba
- Lucas Digne
- Manu Koné
- Adrien Rabiot
- Ousmane Dembélé
- Michael Olise
- Bradley Barcola
- Kylian Mbappé
En sintesis
- Désiré Doué será suplente ante Irak por decisión técnica del entrenador Didier Deschamps.
- Francia e Irak se enfrentan hoy a las 15:00 horas por el Mundial 2026
- La selección de Francia derrotó 3-1 a Senegal en la primera jornada del certamen.