¿Por qué no juega Désiré Doué en Francia vs. Irak por el Mundial 2026?

El entrenador del equipo europeo decidió dejar al futbolista del PSG en el banco de los suplentes para la segunda jornada.

Desde las 15:00 hs de la Ciudad de México, Francia va por su clasificación a la próxima instancia del Mundial 2026. Tras el triunfo por 3-1 ante Senegal en la primera jornada, el conjunto europeo se enfrenta a Irak en el Lincoln Financial Field con el objetivo de sumar una nueva victoria y seguir demostrando que es uno de los grandes candidatos al título.

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Del otro lado estará Irak, que intentará recuperarse luego de la dura derrota por 4-1 frente a Noruega en su debut. El seleccionado asiático necesita dar el golpe ante uno de los favoritos del torneo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

En Francia hay una ausencia que llamó la atención en la formación titular: Désiré Doué. El joven futbolista comenzará el encuentro en el banco de suplentes por decisión técnica del entrenador Didier Deschamps, que optó por otras opciones en el equipo.

El 11 de Francia para enfrentar a Irak

Mike Maignan

Jules Koundé

Dayot Upamecano

William Saliba

Lucas Digne

Manu Koné

Adrien Rabiot

Ousmane Dembélé

Michael Olise

Bradley Barcola

Kylian Mbappé

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