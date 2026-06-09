¿Por qué no juega Dibu Martínez en Argentina vs. Islandia por el amistoso internacional?

El arquero argentino no estará disponible para el último amistoso de la Albiceleste antes de debutar en el Mundial 2026.

La Selección Argentina tiene su última prueba amistosa este martes ante Islandia antes de su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, programado para el próximo 16 de junio. El encuentro será una buena oportunidad para que Lionel Scaloni termine de ajustar detalles antes del inicio de la competencia.

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Los dirigidos por el entrenador argentino vienen de vencer por 2-0 a Honduras el fin de semana pasado. Ese partido no solo sirvió para seguir sumando rodaje, sino también para probar algunas variantes y darle oportunidades a futbolistas que no forman parte de la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Argentina llega a esta recta final con algunos jugadores justos desde lo físico, una situación que generó cierta preocupación en el cuerpo técnico pensando en el torneo. De todas maneras, la mayoría de los futbolistas evolucionó de buena manera y está respondiendo correctamente en los entrenamientos.

Uno de los nombres que más atención genera es el de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero no estuvo presente en el amistoso ante Honduras y tampoco será parte del encuentro frente a Islandia debido a una fractura en uno de sus dedos, lesión que sufrió antes de disputar la final de la UEFA Europa League.

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¿Dibu Martínez ataja en el debut de Argentina?

Si bien su lesión generó preocupación en un primer momento, todo indica que Dibu Martínez estará disponible para el estreno de la Albiceleste en el Mundial 2026. El arquero se quitará la férula en los próximos días y, si no aparecen inconvenientes, podrá estar presente en el partido frente a Argelia del 16 de junio.

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