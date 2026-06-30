México busca la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo y Edson Álvarez no es titular en el partido.

México se enfrenta con Ecuador este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Tri será local en el Estadio Azteca en el partido que comienza a partir de las 19:00hs (Ciudad de México).

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La alineación de Javier Aguirre para el partido frente a Ecuador llegó con sorpresas. Una de ellas es la de Edson Álvarez, quien no inicia como titular en el juego por los dieciseisavos de final.

Edson Álvarez no está lesionado ni tiene ninguna molestia sino que su suplencia está relacionada con una decisión táctica de Javier Aguirre. El entrenador de la Selección Mexicana conformó el centro del campo con Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora.

Edson Álvarez fue titular en la victoria por 1-0 contra Corea del Sur, partido en el que jugó como defensa central para reemplazar a César Montes, y luego también estuvo los 90 minutos en el triunfo por 3-0 ante Chequia. A pesar de eso, Javier Aguirre sorprendió al sentar al capitán del Tri.

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La alineación de México ante Ecuador

Raúl Rangel.

Jorge Sánchez.

César Montes.

Johan Vásquez.

Jesús Gallardo.

Erik Lira.

Luis Romo.

Gilberto Mora.

Julián Quiñones.

Raúl Jiménez.

Roberto Alvarado.

En síntesis