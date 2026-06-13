¿Por qué no juega Endrick en Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

El delantero brasileño no será parte del duelo de la Canarinha ante los Leones del Atlas por el certamen internacional.

En el marco de la Jornada 1 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, Brasil y Marruecos se enfrentan este sábado 13 de junio desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva York. Ambos equipos van por la victoria en su estreno mundialista.

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Para este partido, el director técnico Carlo Ancelotti no contará con un jugador que asomaba como una gran variante. El delantero Endrick no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, su ausencia se presume que es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Endrick en Brasil vs. Marruecos?

Con esta noticia, el delantero brasileño Igor Thiago se suma a la alineación titular y será la referencia de área para sus compañeros. A sus costados estarán dos delanteros que intentarán servirle balones para dejarlo de cara al gol: Vinicius Jr y Raphinha.

¿Cuál será la alineación de Brasil vs. Marruecos sin Endrick ?

Sin Endrick, el conjunto sudamericano formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Leones del Atlas: Alisson; Ibáñez, Marquinhos, Magalhaes, Santos; Casemito, Guimaraes; Raphinha, Paquetá, Vinicius Jr; e Igor Thiago.