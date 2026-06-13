Cuántos aficionados hay en el partido de Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

Brasil y Marruecos se enfrentan por la primera fecha del Grupo C de la Copa del Mundo.

Brasil y Marruecos juegan este sábado 13 de junio uno de los partidos másesperados de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Futbolistas como Vinícius Jr, Raphinha, Casemiro, Achraf Hakimi y Brahim Díaz, entre otros, dirán presentes en el juego.

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El partido entre una de las candidatas y una de las posibles sorpresas se lleva a cabo en el Estadio MetLife, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Este recinto tiene capacidad para 82,500 espectadores, aunque FIFA anunció que para el Mundial 2026 podrán ingresar un total de 80,633 personas.

En el juego entre Brasil y Marruecos se espera que el Estadio MetLife esté completamente lleno, por lo que podría haber un total de 80,633 espectadores en el partido de este sábado en los Estados Unidos por la primera fecha del Grupo C de la Copa del Mundo.

El Estadio MetLife de Nueva Jersey (Getty Images)

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El número oficial de espectadores de cada partido lo detalla la FIFA una vez que comienza el mismo, por lo que para confirmar la cifra exacta habrá que aguardar a que inicie el juego entre sudamericanos y africanos.

Detalles del Estadio MetLife

El Estadio Nueva York Nueva Jersey (nombre oficial en el Mundial 2026) fue elegido para albergar la gran final el próximo 19 de julio. Además, este mismo recinto ya albergó la final del Mundial de Clubes 2025, partido en el que Chelsea venció a PSG.

El Estadio MetLife fue inaugurado en mayo de 2010 y es utilizado generalmente como recinto para dos equipos de la NFL (National Football League) como lo son los New York Giants y los New Jersey Jets. El Super Bowl 2014 entre Seattle Seahawks y Denver Broncos se disputó allí.

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Todos los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el MetLife Stadium

Brasil vs. Marruecos | Fase de grupos | 13 de junio

| Fase de grupos | 13 de junio Francia vs. Senegal | Fase de grupos | 16 de junio

| Fase de grupos | 16 de junio Noruega vs. Senegal | Fase de grupos | 22 de junio

| Fase de grupos | 22 de junio Ecuador vs. Alemania | Fase de grupos | 25 de junio

| Fase de grupos | 25 de junio Panamá vs. Inglaterra | Fase de grupos | 27 de junio

| Fase de grupos | 27 de junio Partido de 16avos de final | 30 de junio de 2026

| 30 de junio de 2026 Partidos de octavos de final | 5 de julio

| 5 de julio Final | 19 de julio

En síntesis