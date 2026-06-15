¿Por qué no juega Giorgian De Arrascaeta en Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026?

El centroampista de Flamengo no aparece ni siquiera en el banco de suplentes a pesar de haber sido convocado por Marcelo Bielsa.

Se viene otro debut sudamericano en el Mundial 2026: el de Uruguay. La Celeste se mide con Arabia Saudita en Miami desde las 16:00 hs (CDMX) por la primera jornada del Grupo H que comparten con España y Cabo Verde.

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El combinado comandado por Marcelo Bielsa finalizó cuarto en las Eliminatorias Sudamericanas y espera estar a la altura para poder avanzar a 16avos de final. De hecho, Uruguay tiene la oportunidad de terminar el día como líder del grupo gracias al empate sin goles entre La Roja y los Tiburones Azules.

Ahora bien, la Celeste no podrá contar con uno de sus jugadores más importantes en ataque: Giorgian De Arrascaeta. El centrocampista ofensivo de Flamengo es una fija en el once de Bielsa, pero no está ni siquiera en el banco de suplentes.

Giorgian de Arrascaeta luce la 10 en la Selección de Uruguay (Getty Images)

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¿Por qué no juega Giorgian De Arrascaeta en Arabia Saudita vs. Uruguay?

De Arrascaeta no sumará minutos este lunes en el debut de Uruguay porque sufrió una lesión muscular en su gemelo derecho. Si bien Bielsa decidió mantenerlo en la lista de convocados a pesar del inconveniente físico, el jugador de Flamengo todavía no está al 100% y no jugará contra Arabia Saudita.

En síntesis