¿Por qué Uruguay tiene cuatro estrellas en su escudo si solo ganó dos Mundiales de la FIFA?

Por la Jornada 1 del Grupo H del Mundial 2026, Arabia Saudita y Uruguay se miden este lunes 15 de junio desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. Ambos conjuntos buscarán iniciar el camino mundialista con un triunfo.

Publicidad

Y como en cada Copa del Mundo que inicia, un detalle que nunca pasa desapercibido son las cuatro estrellas que luce la Celeste en su playera y que es motivo de polémicas y discusiones entre los aficionados. Y es que el cuadro sudamericano lo hace por una razón.

Dos de esas estrellas son de los Mundiales organizados por FIFA en 1930, el primero de todos, ganado 4-2 a Argentina, y el de 1950, el del famoso Maracanazo en Brasil, donde venció al local por 2-1 cuando nadie esperaba que lo hiciera.

Publicidad

Pero además, Urugay luce también las estrellas por las dos medallas doradas de los Juegos Olimícos que ganó en 1924, donde derrotó a Suiza 3-0, y 1928, donde doblegó a Argentina por 2-1. Lo curioso, es que la FIFA organizó los torneos de futbol en los Juegos Olímpicos.

Estos últimos títulos son legalmentes reconocidos por la FIFA como títulos del mundo porque en aquella época no había otra competición que reuniera a países de diferentes continentes. Así, históricamente siempre estuvo el aval desde el ente madre del futbol mundial.

FIFA le pidió que Uruguay retire sus estrellas para el Mundial 2022

Esta tradición de más de 30 años se vio en peligro en 2021, cuando la propia FIFA le pidió a Puma (sponsor técnico de la selección) que retirara de las casacas las dos estrellas correspondientes a los Juegos Olímpicos. Esto se dio en el marco de las presentaciones que hacen las marcas de las posibles camisetas que usará cada seleccionado en el Mundial, en este caso, rumbo a Qatar.

Publicidad

Tras arduas investigaciones desde el país de América del Sur, la FIFA finalmente terminó dando marcha atrás y autorizaron a que Uruguay siguiera usando sus cuatro estrellas. Pese a ellos, el daño entre los aficionados ya estaba hecho, una amplia mayoría considera que Uruguay solo debe lucir dos estrellas.

En síntesis