Por qué no juega Guillermo Ochoa

En el segundo partido de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa se vuelve a quedar en la banca sin poder debutar en el Mundial.

La Selección Mexicana ya arribó al Estadio Guadalajara para disputar su partido de hoy ante Corea del Sur, donde podrían continuar como líderes del Grupo A. Sin embargo, una de las cosas que sigue llamando la atención es que en la alineación de este juego, Javier Aguirre decidió no volver a poner a Guillermo Ochoa como titular.

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¿Por qué Memo Ochoa aún no debuta en su sexto Mundial?

El arquero veterano parecía que tendría la oportunidad de disputar este segundo encuentro de la Copa del Mundo, pero lamentablemente el estratega decidió que no iría de inicio el día de hoy. De esta manera, se sabe que esto ocurrió por decisión técnica del estratega, después de que Raúl Rangel debutara de buena manera ante Sudáfrica.

Las dudas que quizá tenía el “Vasco” para poder considerar a este portero terminaron después de ese primer encuentro del “Tala”. Sin embargo, todo parece indicar que Aguirre tiene contemplado que si hay quienes conocen esa cancha son los jugadores de Chivas, por lo que Rangel ya tiene experiencia bajo los tres palos de esta sede.

Aunque el hecho de que Memo sea un hombre que tiene cualidades y experiencia de sobra en Copas del Mundo, Aguirre se habría ido con la idea de que conseguir el resultado en Guadalajara podría obtenerse con Raúl en el arco para este partido, siendo ésta la posible razón de que hasta el momento Memo siga sin debutar en su sexto Mundial.

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En síntesis