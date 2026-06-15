¿Qué es el parche Legacy del Mundial 2026 y qué jugadores lo pueden usar?

Esta Copa del Mundo contará con algunas insignias inéditas hasta el momento. Una de ellas reconoce el legado de un puñado reducido de futbolistas.

El Mundial 2026 es histórico por distintos motivos. Esta Copa del Mundo se destaca por particularidades que van desde la edición con mayor cantidad selecciones (48) hasta la inclusión de una serie de parches que no se habían utilizado hasta ahora en la cita mundialista.

Publicidad

Estas insignias van ubicadas en la manga derecha, justo debajo del logo oficial del Mundial 2026. Ahora bien, el parche más exclusivo es el de Legacy y solo un puñado de jugadores lo llevarán en sus respectivas camisetas en esta edición del certamen.

¿Qué es el parche Legacy y qué futbolistas lo usarán en el Mundial 2026?

El Parche Legacy es un distintivo que introdujo la FIFA para el Mundial 2026. Fue creado para homenajear a los jugadores han disputado cinco o más Copas del Mundo. Por eso, solo un reducido grupo de jugadores -entre los que se encuentra Memo Ochoa– podrán utilizarlo.

Guillermo Ochoa está disputando su sexta Copa del Mundo (Getty Images)

Publicidad

De hecho, en las últimas horas Uruguay le solicitó a la FIFA que tuviera en cuenta a Fernando Muslera, guardameta que está disputando su quinta Copa del Mundo. No obstante, como el portero de Estudiantes de La Plata no sumó minutos en Qatar 2022 no fue considerado.

Lista de jugadores que llevarán el parche Legacy en el Mundial 2026

Lionel Messi – Argentina

– Argentina Cristiano Ronaldo – Portugal

– Portugal Memo Ochoa – México

– México Luka Modric – Croacia

– Croacia Manuel Neuer – Alemania

– Alemania Yuto Nagatomo – Japón

Los otros parches del Mundial 2026

Tal como se mencionó anteriormente, el de Legacy es solo una de las insignias que se introdujeron en esta Copa del Mundo. Otro que se verá mucho es el de ‘Debut‘, parche que utilizarán aquellos jugadores que estén debutando en la cita mundialista.

Publicidad

Lamine Yamal utilizó el parche de Debut ante Cabo Verde (Getty Images)

Además, según se pudo saber, la FIFA implementó otros distintivos visuales, como parches dorados para selecciones que ya fueron campeonas del mundo en el pasado y para jugadores que ganaron premios individuales históricos en mundiales anteriores (como el Guante de Oro, la Bota de Oro y el Balón de Oro).

En síntesis

Parche Legacy : insignia de FIFA para futbolistas con cinco o más mundiales disputados.

: insignia de FIFA para futbolistas con cinco o más mundiales disputados. Guillermo Ochoa y Lionel Messi integran la lista exclusiva que portará este distintivo.

y Lionel Messi integran la lista exclusiva que portará este distintivo. Mundial 2026: será la edición histórica con mayor cantidad de selecciones participantes (48).